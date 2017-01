Neuer Pfarrer wird eingeführt Konrad Adolphs Eltern wurden vor 20 Jahren ermordet. Jetzt beginnt der 38-Jährige seinen Kirchendienst in der Stadt.

Im Juni 2016 hatte sich Konrad Adolph als neuer Pfarrer im Kirchspiel Großenhainer Land vorgestellt. Nun beginnt der 38-Jährige seinen Dienst in Großenhain. © Klaus-Dieter Brühl

„Wir hoffen, dass der neue Kollege die Serie langer Vakanzen endlich beenden wird“, sagt Pfarramtsleiter Dietmar Pohl mit deutlicher Zuversicht. Großenhain will endlich wieder Kontinuität in das Kirchspiel Großenhainer Land bringen. Alle Hoffnung ruht auf Konrad Adolph, der am Sonntagnachmittag von Superintendent Andreas Beuchel ins Amt eingeführt wird.

Im Juni 2016 hatte sich Adolph auf die freie Stelle beworben und bei einem Gottesdienst vorgestellt. Sein erster Eindruck: „Es ist eine moderne Kirchgemeinde – und mir scheint hier manches möglich, was in anderen Gemeinden noch nicht geht. Das gefällt mir sehr gut“. Auch Pfarrer Dietmar Pohl freute sich, würden er und die anderen Pfarrer doch dadurch spürbar entlastet. Noch nicht im Herbst, aber nun zu Jahresbeginn wechselte Konrad Adolph nach zehn Jahren in Kreischa nach Großenhain.

Schmerzhafter Verlust und Halt

Bekannt ist der 38-Jährige hier vorerst vor allem durch seine Eltern. Am 5. Februar 1997, also vor bald 20 Jahren, wurden Pfarrer Roland Adolph und seine Frau Petra im Moritzburger Wald erschossen. Die Nachricht setzte damals auch die Großenhainer Pflege unter Schock.

Ständiger Pfarrerwechsel zurück 1 von 5 weiter 2010 Pfarrer Erik Panzig verlässt Großenhain Richtung Finnland. Seine Stelle nimmt Jenny Caiza Andresen ein. Außerdem kommt Dietmar Pohl aus Zadel/Elbe als neuer Pfarrer. 2013 Jenny C. Andresen geht wieder. 2014 Reisepfarrer Erich Busse geht in Ruhestand. Er war Pfarrervertreter. Pfarrer Raphael Weiß kommt. 2015 Raphael Weiß wird vom Landeskirchenamt wieder abgeordnet. 2016 Pfarrer Konrad Adolph bewirbt sich auf die erste Pfarrstelle. Quelle: SZ

Der Moritzburger Oberlandeskirchenrat und seine Frau überraschten bei ihrem Spaziergang damals einen 34-Jährigen bei illegalen Schießübungen. Der Mörder verbüßt deshalb eine lebenslange Haft. Konrad Adolph war damals 18 Jahre. „Es ist meine Geschichte“, sagt er auf die Frage, ob er nicht seitdem auf dieses Ereignis festgelegt wird. Der schmerzhafte Verlust seiner Eltern hätte ihn aber im Glauben gestärkt und ihm Halt gegeben. Deshalb studierte er Theologie. Seit 2005 ist er nun in Kirchendiensten tätig: zuerst als Vikar in Sebnitz, Neustadt, Marienberg, Pirna und Leipzig.

Dann ab 2007 als Pfarrer im Kirchspiel Kreischa-Seifersdorf. „Ich bin natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge da weggegangen“, sagt der junge Mann, der in Großenhain auf der Naundorfer Straße wohnt. Hier will er jetzt etwas aufbauen, was auf den Weg bringen. Kurzum: Kontinuität schaffen. Der Umzug nach Großenhain war auch für ihn schon der 15. Das Pfarrerehepaar Zehme in Lenz kennt er schon länger. Das gab ihm Zuversicht.

Sonntag, 14 Uhr, Marienkirche, Einführungsgottesdienst

zur Startseite