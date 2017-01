Neuer Pfarrer stellt sich vor Marko Mitzscherling, aufgewachsen in Bautzen, möchte die Nachfolge von Michael Müller antreten.

In der Burkauer Kirche stellt sich der neue Pfarrer vor. © Steffen Unger

Für die vakante Pfarrstelle in Burkau gibt es einen Bewerber: Pfarrer Marko Mitzscherling. Er stellt sich in einem Gottesdienst an diesem Sonntag ab 9.30 Uhr in der Burkauer Kirche der Gemeinde vor. Danach entscheiden die Kirchenvorstände über seine Berufung. Der 54-Jährige, der in Bautzen aufwuchs, ist derzeit Pfarrer in Langenhennersdorf bei Freiberg. Der Pfarrer wird für die Kirchgemeinden Burkau, Uhyst, Pohla und Demitz-Thumitz zuständig sein. Demitz hatte sich erst Anfang des Jahres aus dem Schwesternkirchverbund mit Schmölln und Putzkau verabschiedet.

Nachdem der bisherige Pfarrer Michael Müller im vergangenen August in Ruhestand ging, wurde ein Nachfolger gesucht. Stimmen die Kirchenvorstände für Marko Mitzscherling, wird es aber noch einige Monate dauern, bis er seinen Dienst antritt. Bis dahin vertritt der Gödaer Pfarrer Christoph Rummel die Stelle. (cm)

