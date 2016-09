Neuer Pfarrer in Rammenau Tobias Schwarzenberg wurde vom Kirchenvorstand der Schwesterngemeinden Rammenau, Bretnig und Hauswalde gewählt.

In der Rammenauer Kirche predigt nun Pfarrer Tobias Schwarzenberg. © Thorsten Eckert

Rammenau hat einen neuen Pfarrer. Tobias Schwarzenberg wurde am Sonntag vom Kirchenvorstand der Schwesterngemeinden Rammenau, Bretnig und Hauswalde gewählt. Zuvor hatte sich der 40-Jährige in einem Erntedankgottesdienst in der Rammenauer Kirche um das Amt beworben und sich Fragen der Gemeindeglieder gestellt. Nach Angaben des Pfarramtes tritt Tobias Schwarzenberg seine neue Stelle voraussichtlich im Februar an. Er wird in Rammenau wohnen und für die Gemeinden Rammenau, Bretnig und Hauswalde zuständig sein. Tobias Schwarzenberg war der einzige Bewerber. Seit einem Jahr war die Pfarrstelle nach dem Wegzug der Vorgängerin Jutta Gildehaus vakant. Die Vertretung übernahm Pfarrer Stefan Schwarzenberg aus Großröhrsdorf. Die Namensgleichheit ist Zufall, beide sind nicht miteinander verwandt. Tobias Schwarzenberg ist derzeit Pfarrer in Eppendorf. Er ist verheiratet und dreifacher Vater. (cm)

zur Startseite