Neuer Pfarrer folgt auf neue Glocke Die katholische Kirche erhält am Sonntag einen neuen Oberhirten. Die neue Glocke ist seit dieser Woche im Turm.

Andreas Eckert wird neuer Pfarrer der Großenhainer, Gröditzer und Pulsener Katholiken. © szo

Heimlich, still und leise ist die neue Glocke der katholischen Pfarrei St. Katharina hochgezogen worden. Seit Mittwoch thront sie im Turm des Gemeindehauses in der Herrmannstraße. Der neue Dresden-Meißner Bischof Heinrich Timmerevers hatte sie Anfang September bei einer seiner ersten Amtshandlungen geweiht.

Voraussichtlich am Sonntag soll die Glocke zum ersten Mal läuten. Dann gibt es wieder eine Neuigkeit zu verkünden. Denn am 2. Oktober soll Andreas Eckert als neuer Pfarrer der Großenhainer, Gröditzer und Pulsener Katholiken in sein Amt eingeführt werden. Vorher wirkte er fünf Jahre lang in der katholischen Pfarrei St. Benno in Bad Lausick und Geithain. Am vergangenen Sonntag wurde er in der Geithainer Nikolaikirche verabschiedet.

Eckert folgt auf Pfarrer Andreas Jaster, der nach Döbeln geht. Ab 15. Oktober betreut Jaster die dortige Pfarrei St. Johannes. Ein Termin für einen Verabschiedungsgottesdienst in Großenhain steht noch aus.

Ob Jaster bei der Amtseinführung seines Nachfolgers dabei sein kann, ist fraglich. Momentan sei er erkrankt, hieß es aus dem Pfarramt.

Mit einem Festgottesdienst am Sonntag ab 14 Uhr wollen die hiesigen Katholiken ihren neuen Pfarrer Andreas Eckert in ihrer Gemeinde begrüßen. Beim anschließenden Kaffeetrinken können sie ihn schon mal näher kennenlernen.

