Neuer Pendlerparkplatz an der A 4 Das Landratsamt sieht Bedarf an Plätzen für Mitfahrer. Den Bau würde aber jemand anderes bezahlen.

© Symbolfoto: dpa

An der Autobahn 4 soll ein neuer Pendlerparkplatz entstehen. Das bestätigte das Landratsamt Bautzen auf SZ-Nachfrage. Geplant ist der Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Weißenberg in der Nähe der Fahrtrichtungsseite Dresden – Görlitz. Planungsbeginn sei voraussichtlich im April 2017. Das werde gerade vorbereitet. Im Landratsamt hofft man auf einen zügigen Durchlauf innerhalb eines Jahres.

Die Behörde schätzt, dass es Bedarf für 60 bis 70 Stellplätze gibt. Das soll im Zuge der Planungen genauer festgestellt werden. Die derzeit schon vorhandenen Pendlerparkplätze an der Autobahn unter anderem bei Uhyst am Taucher und an der Abfahrt Burkau sind nach SZ-Recherchen gut ausgelastet. Wie das Landratsamt mitteilt, muss das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Sachsen die Bedarfsermittlung zunächst anerkennen. Dann werden die Kosten für den Bau vom Bund übernommen. (ihg)

zur Startseite