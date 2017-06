Neuer Parkplatz im Schulgelände Gut zwei Dutzend Stellflächen sollen an der Oberschule angelegt werden. Die sind nicht nur für Lehrer gedacht.

An der Ludwig-Renn-Oberschule wird ein neuer Parkplatz gebaut. © Archiv: Baldauf

In den Schulferien wird auf dem Gelände der Oberschule in Stolpen ein neuer Parkplatz gebaut. Die Stadträte haben bereits den Auftrag dazu vergeben. Hintergrund ist, dass der vordere Parkplatz vor allem vor Schulbeginn überfüllt und der Platz ziemlich eng ist. Um das Parkproblem im Schulbereich zu lösen, hat sich die Stadt entschlossen, im hinteren Bereich in Richtung Altenpflegeheim einen Parkplatz mit 25 Stellflächen anzulegen. Von dort soll dann auch die Zufahrt auf den Platz möglich sein. Am Morgen können die Lehrer dort ihre Autos abstellen und am Nachmittag steht er für Vereine, welche die Turnhalle nutzen, zur Verfügung. Die Kosten für den Platz belaufen sich 67 000 Euro. Zum Beginn des neuen Schuljahres sollen die Stellflächen dann genutzt werden. Ursprünglich sollten auch die Flächen noch abgegrenzt werden, damit die Sportler nicht auf das Schulgelände müssen. Der Plan wurde aber wieder verworfen. (SZ/aw)

