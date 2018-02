Neuer Parkplatz direkt am Spitzhaus Die Fläche wird gebraucht, wenn künftig mehr Besucher zum Bismarckturm kommen.

© Symbolfoto: dpa

Radebeul/Wahnsdorf. Noch arbeite die Stadt an einem genauen Konzept zum neuen Parkplatz in Wahnsdorf. Fest stehe aber bereits, dass der Stellplatz direkt ans Spitzhaus kommen soll, informierte Wahnsdorfs Ortsvorsteher Siegfried Schneider in der letzten Ortschaftsratssitzung. Der Parkplatz wird gebraucht, wenn künftig mehr Besucher zum Bismarckturm kommen.

Der Turm soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Glashütter Metallfirma Göbel wird eine Stahltreppe einbauen. Geschäftsführer Frank Göbel sagte gegenüber der SZ, dass am 1. April, an Bismarcks Geburtstag, ein erstes Musterstück für die Treppe fertig sein soll. (SZ/nis)

zur Startseite