Neuer Parkautomat wird aufgestellt Am hinteren Bastei-Parkplatz wird kommenden Montag das Gerät aufgestellt. Diebe sollen es dann schwerer haben.

© Uwe Soeder

Bald gibt es auf dem hinteren Bastei-Parkplatz wieder einen Parkscheinautomaten. Wie Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) im jüngsten Gemeinderat informierte, wird das neue Gerät am 10. Oktober aufgestellt. Die Gemeinde hatte längere Zeit auf die Anfertigung der Seitenwände warten müssen. Um es Dieben künftig schwerer zu machen, wird der neue Automat mit einem Stahlgitter gesichert. Außerdem will die Gemeinde mit einem Schild auf die tägliche Leerung hinweisen. Derzeit müssen die Parkgebühren per Hand von den Gemeindemitarbeitern abkassiert werden. Das alte Gerät war defekt, nachdem es voriges Jahr binnen kurzer Zeit zweimal aufgebrochen wurde. (cb)

zur Startseite