Neuer Park an der Huschhalle

Von der vernachlässigten Grünfläche zum belebten Stadtpark: Das ist das Ziel der Stadtplaner. Ob dadurch auch das Schmuddel-Image der benachbarten Huschhalle und ihrem Umfeld aufpoliert werden kann, bleibt abzuwarten. Anwohner sind skeptisch.

Diese Postkarte aus dem Jahr 1907 zeigt den Blick vom Rathaus auf den Park mit Rondell.

1897 umflutete die Weißeritz das Rathaus, das sich damals noch im Bau befand. Der Turm stürzte ein.

Majestätisch thronte einst das Löbtauer Rathaus oberhalb der Weißeritz. Vom Glanz vergangener Zeiten ist auf der Grünfläche direkt neben der Huschhalle an der Tharandter Straße heute nicht mehr viel zu spüren. Einladend wirken die Büsche und Bäume nur auf dunkle Gestalten, die sich dort erleichtern. Aus dem Wildpinkler-Paradies soll nun ein heller und offener Park entstehen – der Rathauspark Löbtau.

An das monumentale Rathausgebäude erinnern heute nur noch eine Stele und die Reste einer Treppe. Der neue Park muss bis 2020 fertig gebaut sein, denn bis dahin kann die Stadt für dessen Gestaltung Fördermittel nutzen. In das Sanierungsgebiet Löbtau wurden seit 1993 bereits 23 Millionen Euro von diesen Fördermitteln investiert. Mit dem Park wird nun eines der letzten Projekte umgesetzt, das aus diesem Topf finanziert wird. Der Dresdner Landschaftsarchitekt Florian Ehrler hat sich in den vergangenen Monaten mit der Historie des Platzes beschäftigt und mehrere Entwürfe erarbeitet, wie die neue Anlage aussehen könnte. Geplant sind Sitzbänke und Mülleimer, Lampen, Sport- und Spielgeräte. Der benachbarte Jugendtreff, Gewerbetreibende, Vereine und Anwohner dürfen bei der Gestaltung mitreden, ihre Wünsche einbringen, Kritik äußern. Ein friedlicher Platz solle es werden, den vor allem Kinder und Jugendliche nutzen können – so der Tenor auf einer Bürgerversammlung in der vergangenen Woche.

Umstritten ist allerdings, inwieweit die im Norden angrenzende Huschhalle, die eigentlich „Imbiss Am Dreikaiserhof“ heißt, in den Park einbezogen werden soll. Regelmäßig sorgt die Kneipe aufgrund von Schlägereien für Polizeieinsätze und entsprechende Schlagzeilen. Zuletzt wurde in der Toilette sogar ein Toter gefunden, der offenbar erschlagen worden war. Eine Variante der Stadtplaner schlägt nun vor, aus der Huschhalle ein Café zu machen. In Richtung Park sieht diese Idee Außenplätze vor – der Vergleich zum Rosengarten am Neustädter Carusufer fällt. Der jetzige Eigentümer Falk Rohde macht da allerdings nicht viel Hoffnung. Er selbst hatte das Gebäude, das um 1900 als Wartehalle für die Pferdestraßenbahn gebaut wurde, in ruinösem Zustand gekauft, hat Dach, Fassade und Fenster erneuert und eine Gaststätte mit asiatischen Speisen eingerichtet. „Sie wurde nicht angenommen“, sagt er. „Der Ruf ist einfach zu schlecht.“ Mittlerweile hat Rohde die Kneipe für fünf Jahre an einen anderen Betreiber verpachtet.

Auch Ortsamtsleiterin Irina Brauner ist skeptisch in Bezug auf die Café-Pläne. Sie beschreibt das Areal rund um die Kreuzung von Tharandter und Kesselsdorfer Straße samt Park als einen der größten Problempunkte im Stadtteil. Irina Brauner spricht sich dafür aus, an der bestehenden Huschhalle nichts zu verändern und zum Park hin eine klare Abgrenzung zu schaffen. Die Grünanlage selbst sollte so offen wie möglich gestaltet und vor allem beleuchtet werden, um Wildpinkler und Kriminelle von ihren Geschäften abzuhalten.

Die Stadtplaner sehen im neuen Park eine Chance, das Image dieser Ecke aufzuwerten. Er soll aber nicht nur Anlaufpunkt für Freizeitsportler sein, sondern künftig auch noch deutlicher an das einstige Rathaus erinnern. In welcher Form, ist noch offen. „Das könnte eine Bodenplatte an der Stelle sein, an dem das Haus früher stand“, erklärt Florian Ehrler. Die Geschichte des imposanten Baus war übrigens eine recht kurze, dafür aber umso bewegter. Ein Jahr nach Baubeginn umfloss 1897 die Weißeritz das noch nicht fertige Gebäude, sodass der 43 Meter hohe Turm einstürzte. 1945 zerstörten Weltkriegsbomben nicht nur das Rathaus, sondern auch das gegenüberliegende Hotel und Restaurant Dreikaiserhof. Vom Rathauspark, der mit zwei Rondellen gestaltet war, blieb nicht viel übrig. Die Pläne für den neuen Park werden nun überarbeitet, 2019 soll der Bau beginnen.

