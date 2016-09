Neuer Paketshop in Kreba-Neudorf Im Hofladen Ladusch können ab 4. Oktober Pakete abgegeben werden. Aber nicht nur das ist dort dann möglich.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens Deutsche Post DHL belädt sein Zustellfahrzeug in einer Zustellbasis. Das Unternehmen erhöht nun die Zahl seiner Annahmestellen für den privaten Paketversand in Deutschland. © dpa

Die Deutsche Post erhöht die Zahl ihrer Annahmestellen für den privaten Paketversand in Deutschland. So wird ab dem 4. Oktober ein DHL Paketshop im Hofladen Ladusch an der Nieskyer Straße 26 in Kreba-Neudorf eröffnet. Dort können dann die Kunden nach Auskunft von Post-Sprecherin Tina Birke ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen- und Paketmarken kaufen. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Service „Postfiliale Direkt“ zu nutzen und sich Sendungen direkt an den Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt die Deutsche Post bei den neuen Paketshops laut Tina Birke auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels. Mit 28 000 stationären Annahmestellen für Paketsendungen betreibt sie nach Aussage der Post-Sprecherin das mit Abstand größte Annahmenetz in Deutschland. „Größer als die Netze der vier größten Wettbewerber zusammen“, teilt sie mit. Durch die zusätzlichen Paketshops soll jetzt für jeden zweiten Einwohner Deutschlands eine Annahmestelle innerhalb von 500 Metern erreichbar sein.

Im Internet unter www.postfinder.de finden Kunden alle Standorte von Filialen, Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten. Auch die Standorte der rund 2 750 Packstationen und 1 000 Paketboxen sind dort abrufbar. Außerdem besteht laut der Post-Sprecherin die Möglichkeit, dass Privatkunden bereits frankierte Päckchen, Pakete sowie Retouren ohne Zusatzkosten ihrem Paket-Zusteller mitgeben können. (SZ)

