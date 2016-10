Neuer Paketshop eröffnet in Blumengeschäft

Kürzere Wege und schneller Service für den Paketversand verspricht die Deutsche Post DHL in Hermsdorf/Erzgebirge. Das Unternehmen erhöht derzeit bundesweit die Zahl ihrer Annahmestellen für den privaten Paketversand. Im Zuge dessen können Kunden ab dem heutigen Dienstag, 1. November, im Hermsdorfer Blumen- und Floristikgeschäft Grohmann den zusätzlichen Service des neuen DHL-Paketshops nutzen.

In dem Geschäft in der Hauptstraße 12 können Kunden ohne längere Wartezeiten Pakete, Päckchen und Retouren abgeben sowie Briefmarken kaufen, so die Post. Zudem können Kunden den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen an den Shop senden lassen, um sie später dort abzuholen. Die Post setzte bei den neuen Paketshops auf die Zusammenarbeit mit Kaufleuten im lokalen Einzelhandel. Sie betreibt 28 000 Annahmestationen. (SZ/skl)

