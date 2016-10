Neuer Pächter fürs Erbgericht Nach einem Dreivierteljahr gibt es neue Hoffnung für die Gaststätte an der B 96.

Seit Februar steht das Erbgericht Eulowitz leer. Nun gibt es Hoffnung. © Uwe Soeder

Fast ein Dreivierteljahr ist das Erbgericht in Eulowitz geschlossen, aber nicht mehr lange: Zum Jahresende wird man dort wieder einkehren können. Die Gemeinde Großpostwitz hat für das Objekt einen neuen Pächter gefunden.

Nico Krumbholz, der aus Eulowitz stammt, wird die Gaststätte künftig betreiben. Der junge Koch, der einige Jahre in Irland arbeitete und nach der Rückkehr in die Oberlausitz eine Anstellung in einem Bautzener Restaurant fand, hat sich bereits im Juni im Gemeinderat vorgestellt. Inzwischen ist der Pachtvertrag unterschrieben, sagte der Großpostwitzer Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Auch die Übernahme des Inventars durch den neuen Betreiber sei mittlerweile geklärt. Derzeit würden noch einige Reparaturen und Wartungsarbeiten, unter anderem an der Lüftungsanlage, erledigt. Voraussichtlich Ende November soll die Gaststätte wieder eröffnet werden.

Der vorherige Betreiber hatte Insolvenz anmelden müssen und daher das Erbgericht Ende Januar geschlossen. (SZ/MSM)

