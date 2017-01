Neuer Ortsteil bekommt 16 Räte Großröhrsdorfs Stadtrat tagt in neuer Formation Auch das Gewerbegebiet ist Thema.

Im Rathaus von Großröhrsdorf treffen sich die Räte am 24. Januar.

Der Großröhrsdorfer Stadtrat tritt am 24. Januar erstmals in neuer Formation gemeinsam mit den Räten aus Bretnig-Hauswalde zusammen. Nach der Fusion im Rödertal gibt es zuerst einige Formalitäten zu klären. Dazu gehört die Veränderung der Hauptsatzung der Stadt. Dort soll die Einführung der Ortschaftsverfassung für Bretnig-Hauswalde eingefügt werden. Darin wird die künftige Anzahl der Ortschaftsräte auf 16 festgelegt. Diese Änderung der Hauptsatzung ist die Grundlage für die ehemaligen Gemeinderäte von Bretnig-Hauswalde, künftig als Ortschaftsrat Beschlüsse zu fassen und in ihrer ersten Sitzung einen Ortsvorsteher zu wählen. Der wird voraussichtlich aus den eigenen Reihen kommen. Außerdem beschäftigt sich der Rat mit Änderungen am Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Nord. Die Ratssitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. (szo)

