Neuer Ortschef vor der Wahl Klaus-Wilhelm Leege ist der einzige Kandidat für die Nachfolge Harry Haucks. Interessant wird es dennoch.

Großerkmannsdorf bekommt einen neuen Ortsvorsteher. © Thorsten Eckert

Die Dankesrede hat er zwar vorbereitet, aber er wird sie nicht halten. Am heutigen Freitagabend jedenfalls nicht. Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) wird heute Abend voraussichtlich als einziger Kandidat ins Rennen gehen, wenn der Ortschaftsrat Großerkmannsdorf den Nachfolger von Ortsvorsteher Harry Hauck (Freie Wähler) kürt. Und damit dann künftig die Geschicke des Ortsteils lenken. Schon seit Jahren ist Dr. Leege ja als Stellvertreter Haucks aktiv und vertrat den Ortsvorsteher regelmäßig. So gänzlich neu, ist der „Neue“ dann also doch nicht …

Harry Hauck hatte ja bekanntlich aus Alters- und gesundheitlichen Gründen nach vielen Jahrzehnten in der Kommunalpolitik zum Jahresende all seine Ämter niedergelegt. Und eigentlich wollte er heute Abend im Anschluss an die Sitzung des Ortschaftsrats zu einer kleinen Feier einladen, deshalb auch der ungewöhnliche Sitzungstermin am späten Freitagabend. Aber die Gesundheit spielt aktuell nicht mit, so dass er nicht zur Sitzung kommen kann. „Die Dankesrede werde ich in jedem Fall halten, wenn wir ihn im Ortschaftsrat würdig verabschieden – das wollen wir unbedingt und das hat er sich auch unbedingt verdient“, macht Karl-Wilhelm Leege klar. Und er weiß auch, „dass es durchaus große Fußspuren sind, in die ich trete“. Mit Paukenschlägen will er jedenfalls nicht gleich auf sich aufmerksam machen, sagt er. „Ich würde meinen zurückhaltenden Stil in der politischen Arbeit gern fortsetzen, aber ich weiß, dass das als Ortsvorsteher nicht immer geht …“

Turnhallenbau zu Ende bringen

Zunächst einmal will er als neuer Ortschef einiges zu Ende bringen, was unter Harry Hauck schon angeschoben wurde. „Den Turnhallenbau zum Beispiel, bei dem es leider ein paar Verzögerungen gibt, für die wir nichts können.“ Dass er aber den zähen Kampf um ein neues, großes Wohngebiet für Großerkmannsdorf gleich so vehement aufnehmen wird, wie es Hauck bisher getan hat, ist nicht zu erwarten. „Ich sehe ein neues Wohngebiet natürlich auch als absolut notwendig an, die Nachfrage ist ja auch da“, sagt Karl-Wilhelm Leege. Aber zunächst sollten alle noch vorhandenen kleineren Baumöglichkeiten genutzt werden, findet er.

Die öffentliche Sitzung beginnt am Freitagabend, 19.15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

zur Startseite