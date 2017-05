Neuer Ortschaftsrat in Langebrück Thomas Rapp sitzt jetzt für die CDU in dem Rat. Er nimmt den Platz von Christian Hartmann ein.

Thomas Rapp sitzt ab sofort für die CDU im Langebrücker Ortschaftsrat. © privat

Die Angelegenheit dauerte nur Minuten: Christian Hartmann wurde einstimmig aus dem Langebrücker Ortschaftsrat entlassen und ohne Gegenstimme nahm Thomas Rapp seinen Platz ein. Der 37-Jährige ist Mitglied der CDU und saß bereits in der vergangenen Legislaturperiode im Ortschaftsrat. Bei der Wahl 2014 verpasste er nur knapp den Wiedereinzug. Mit nur vier Stimmen Vorsprung gelang der vor ihm liegenden Kandidatin der Einzug. Thomas Rapp arbeitet als Produktionsleiter. Christian Hartmann tritt als Ortschaftsratsmitglied aus, das Amt des Ortsvorstehers wird er aber weiter innehaben.

Grund für die Änderung ist eine Klausel in der Gemeindeordnung. Danach muss ein Ortschaftsrat auch in dem Ort wohnen, in dem er dieses Mandat ausüben will. Für die Funktion als Ortschaftsratsvorsitzender ist es wiederum nicht notwendig, in dem betreffenden Ort zu wohnen. Christian Hartmann wohnt momentan bei seiner Lebensgefährtin in Dresden. „Bei ihr habe ich meinen Hauptwohnsitz. Damit kann ich kein Ortschaftsrat mehr in Langebrück sein“, sagte der CDU-Politiker. Allerdings will er seinen Wohnsitz wieder nach Langebrück verlegen. Er ist derzeit auf der Suche nach einer größeren Wohnung. Auch wenn er momentan außerhalb wohne, werde er die Funktion des Ortschefs genauso intensiv wie bisher ausüben.

Seit fast 20 Jahren ist Christian Hartmann Ortsvorsteher. 1999 wurde er erstmals in das Amt gewählt. Aufgewachsen ist der Christdemokrat in Hoyerswerda. Nach der Schule entschied er sich für eine Ausbildung bei der sächsischen Polizei. Seit 2009 sitzt Christian Hartmann im Landtag. Mit mehr als 93 Prozent wurde der Langebrücker 2013 zum neuen Vorsitzenden der Dresdner CDU gewählt. (szo)

