Neuer Ort für Berliner Festival Nach den Problemen in Hoppegarten zieht das Lollapalooza 2018 um – mal wieder.

Weil die S-Bahn nur nach Regelfahrplan fuhr, wurde es auf den Bahnsteigen eng. © dpa

Das Musikfestival Lollapalooza findet am 8. und 9. September 2018 im Berliner Olympiapark statt. Als Grund gaben die Veranstalter die Infrastruktur sowie Probleme bei der An- und Abreise am diesjährigen Standort, der Galopprennbahn Hoppegarten vor den Toren Berlins, an.

Rund 3 000 Festivalbesucher mussten in der Nacht zu Sonntag stundenlang am S-Bahnhof Hoppegarten auf Züge und Shuttlebusse warten, etwa 40 von ihnen erlitten einen Kreislaufzusammenbruch. Mit dem Berliner Olympiapark hat das Festival in der vierten Auflage den vierten Standort. Vor Hoppegarten fand es im Treptower Park und auf dem Areal des ehemaligen Flughafens in Tempelhof statt. (dpa/szo)

Links zum Thema Erst gefeiert, dann kollabiert

zur Startseite