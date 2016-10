Neuer Netto-Markt vor dem Start Die Weigsdorf-Köblitz Filiale zieht um. Zwar nur um wenige Meter, doch auf die Kunden warten einige Veränderungen.

Bald gibt es den Netto-Markt in Weigsdorf-Köblitz an anderer Stelle. © Uwe Soeder

Der große Parkplatz ist vollständig gepflastert. In seiner Mitte stehen ein langer Fahrradständer und zwei Plakate, die für die Eigenmarke BioBio und das Viva-Vital-Sortiment werben. Die Böschungen links und rechts neben der Einfahrt wurden sogar schon mit kleinen Sträuchern bepflanzt. Auch im Inneren des neuen Netto-Marktes nahe der Bundesstraße 96 in Weigsdorf-Köblitz ist fast alles fertig. Handwerker erledigen letzte Arbeiten. Bald können die ersten Kunden kommen. In zwei Wochen ist es so weit.

Gelbe Zettel an den gläsernen Eingangstüren im alten Markt, der sich nur wenige Schritte entfernt befindet, verkünden: „Diese Filiale wird am Montag, dem 24. 10. 2016, nach Geschäftsschluss geschlossen.“ Doch Kunden vom Netto Marken-Discount – im Volksmund auch roter Netto genannt – brauchen nicht einen einzigen Tag auf ihr gewohntes Geschäft in Weigsdorf-Köblitz zu verzichten. „Wir garantieren einen nahtlosen Übergang“, versichert Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Netto. Am 25. Oktober öffnet morgens der neue Standort. Auch das kündigen die gelben Zettel an.

Bäcker wechselt

Durch den Umzug vergrößert sich die Verkaufsfläche um rund 100 Quadratmeter auf insgesamt 800 Quadratmeter. Neu im Markt wird eine Bedienungstheke für Fleisch und Wurst sein. „Dort können sich unsere Kunden frische Ware nach Wunsch in individuellen Mengen abwiegen lassen“, sagt die Netto-Sprecherin. Außerdem gibt es eine Back-Station, an der Brot, Brötchen und Ähnliches angeboten werden.

Doch auch, wer lieber handwerklich hergestellte Backwaren kauft, wird fündig. Die gewohnte Bäcker-Filiale im Eingangsbereich bleibt erhalten. Sie wird aber künftig nicht mehr vom Bautzener Bäcker Dieter Marx betrieben. Er will sich künftig auf Standorte beschränken, die maximal fünf bis zehn Minuten von seinem Hauptsitz entfernt sind, und zieht sich deshalb aus Weigsdorf-Köblitz zurück. An seine Stelle im neuen Netto-Markt tritt der ortsansässige Bäckermeister Michael Pech.

Besser zu sehen

Vor dem modern gestalteten flachen Gebäude, das in den Farben Grau, Gelb und Weiß gehalten ist und eine große Glasfront hat, gibt es rund 70 Parkplätze. Die Zufahrt erfolgt nicht direkt von der Bundesstraße aus, sondern über die Köblitzer Straße, über die bisher auch der alte Markt zu erreichen ist. Den bevorstehenden Umzug in den extra dafür errichteten Neubau begründet das Unternehmen so: „Der alte Standort entspricht nicht mehr unserem modernen Konzept in Bezug auf die Lage, die Erreichbarkeit, die Größe und die Gestaltung.“ Obwohl der neue Markt nur wenige Schritte entfernt ist, kann man ihn von der Bundesstraße zwischen Weigsdorf-Köblitz und Wurbis aus gut sehen, während der alte hinter anderen Gebäuden versteckt ist. Die Bauarbeiten hatten im Frühling dieses Jahres begonnen.

Neben Lebensmitteln gehören Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte sowie Drogerieartikel zum Netto-Sortiment. „Alle Artikel gibt es sowohl von bekannten Markenherstellern als auch im Eigenmarken-Sortiment von Netto Marken-Discount“, unterstreicht Christina Stylianou. Hinzu kommen wechselnde Sonderangebote. Außer in Weigsdorf-Köblitz gibt es im Oberland zum Beispiel in Sohland, Wilthen, Neukirch und Großpostwitz Filialen von Netto Marken-Discount.

