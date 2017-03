Neuer Muskelkater in Görlitz Inhaber Stefan Wenzel hat das Geschäft am Donnerstag eröffnet.

Inhaber Stefan Wenzel steht im Muskelkater. © nikolaischmidt.de

Schick sieht er aus, der neue Laden des Görlitzer Sportfachgeschäftes Muskelkater in der Jakobstraße 36. Inhaber Stefan Wenzel hat ihn am Donnerstag eröffnet. Bisher war er in der Nummer 33. Dort erweitert sich nun die Straßburgpassage. Der neue Muskelkater in der unteren Jakobstraße ist genauso groß wie der alte, hat aber keine Treppe im Laden. (SZ)

zur Startseite