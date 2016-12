Neuer Mobilfunkmast in Bernbruch Die Anwohner haben sich gewehrt. Nun steht der neue Mast am Ochsenberg trotzdem.

Der Mobilfunkmast am Kamenzer Gewerbegebiet am Ochsenberg steht seit dieser Woche. © René Plaul

Die Stadt Kamenz hat einen neuen Mobilfunkmast. Er ist 47 Meter hoch und soll in Zukunft vor allem die Netzqualität im Gewerbegebiet am Ochsenberg und im Kamenzer Norden verbessern. Dementsprechend ist sein Standort gewählt. Das Unternehmen Telefonica Germany, das in Deutschland vor allem durch die Marke O2 bekannt ist, bekam den Bau vom zuständigen Landratsamt genehmigt und ließ den Pfahl nun in dieser Woche aufstellen.

Die Bernbrucher sind aber alles andere als begeistert. Der Ortschaftsrat hat sich bereits im vergangenen Jahr einstimmig gegen den Standort ausgesprochen (SZ berichtete). Die Mitglieder hatten vor allem Bedenken wegen der Strahlenbelastung, die von einer solchen Einrichtung ausgehen könnte. Zumal aus den Planungen hervorging, dass zu den Abstrahlrichtungen auch Richtfunk quer über das Wohngebiet an der Dorfaue gehört. Sie störten sich zudem an der Beeinflussung des Ortsbildes. Der Mast steht an einer der Straßen, die in den Ort führen. Dazu kommt, dass es bereits drei Mobilfunkmasten in der Umgebung gibt. „Der Mast ist sicher wichtig für das Gewerbegebiet, es ging uns aber um den Standort“, sagt Ortsvorsteher Falk Schnappauf auf Nachfrage.

Suche nach alternativen Standorten

Der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss Kamenz sprach sich trotz des Vetos des Ortschaftsrates für den Mobilfunkmasten aus und erteilte im März 2015 sein gemeindliches Einvernehmen zu dem Bauantrag. Er warb allerdings darum, dass das Unternehmen Alternativstandorte für den neuen Mobilfunkmasten prüfen sollte. Telefonica Germany blieb trotzdem bei dem geplanten Standort zwischen Gewerbegebiet und Ortsteil. Das Unternehmen begründete die Wahl mit Testmessungen und Computersimulationen. Die hätten ergeben, dass der Standort am Dorfauen-Ende in Bernbruch besonders geeignet sei. Sie argumentieren damit, dass das O2-Netz auf den Firmenflächen des Gewerbegebietes zurzeit nur mit Provisorien abgedeckt werde. Eine entsprechende Anfrage der SZ ließ das Unternehmen am Freitag unbeantwortet.

Die Bernbrucher arrangieren sich mit dem neuen Mast. „Wir müssen jetzt mit dem Baby leben“, sagt Falk Schnappauf. Am Freitag wurden noch rote Leuchten montiert, die Flugzeuge auf den Pfahl aufmerksam machen sollen.

