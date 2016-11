Neuer Mitarbeiter für den Bauhof Zehn Bewerber gab es für die Stelle in Kreba-Neudorf. Vier kamen in die engere Wahl.

Torsten Roschk (links) engagiert sich auch bei LaHfA, dem Love and Helf for Africa e.V. (hier mit und Jens Marcus Albrecht). © Archiv/André Schulze

Im Februar startet Torsten Roschk beruflich gesehen in einen neuen Lebensabschnitt. Er ist der neue Mitarbeiter im Bauhof der Gemeinde Kreba-Neudorf. Die Gemeinde hatte die Stelle ausgeschrieben und in nichtöffentlichen Beratungen des Gemeinderates sich mit der Suche nach Bewerbern und der Sichtung der eingegangenen Bewerbungsmappen beschäftigt. Zehn Bewerber hatten sich bei der Gemeinde gemeldet, informiert Bürgermeister Dirk Naumburger.

Die Besetzung der Stelle erfolgt im öffentlichen Dienst nach Eignung, Leistung und Befähigung. Dies bedeutet, so der Bürgermeister, dass von insgesamt zehn Bewerbern sich nur die Besten qualifizierten und für ein persönliches Vorstellungsgespräch eingeladen werden durften. Als besondere Befähigung war verlangt worden, dass der Bewerber einen Lkw-Führerschein und einen Motorsägenschein hat und in der Lage ist, die Bauhoffahrzeuge wie beispielsweise den Bagger zu bedienen. Außerdem soll der Mitarbeiter die Tagesbereitschaft der Feuerwehr mit absichern, damit für Grundschule und Kita eine zusätzliche Sicherheit gegeben ist, so Dirk Naumburger. Nachdem sich die Frauen und Männer im Gemeinderat ein Bild von den Bewerbern gemacht hatten, stimmten sie ab.

Ob Torsten Roschk die meisten Stimmen bekam, weil er sich bei den Bürgern für Kreba-Neudorf engagiert, die die stärkste Fraktion im Gemeinderat stellt und der auch der Bürgermeister angehört? Er hatte auch im Gemeinderat mitgearbeitet, für die Bürger für Kreba-Neudorf 2011 als Bürgermeister kandidiert, ist Mitglied der Feuerwehr. Aber dazu gibt Dirk Naumburger keine Auskunft, denn die Wahl fand als geheime Wahl statt. Er betont, dass sich der Gemeinderat mehrheitlich, aber nicht einstimmig für Torsten Roschk entschied.

Der Kreba-Neudorfer Bauhof besteht aus einem fest angestellten Mitarbeiter und je nach Bewilligung durch das Jobcenter, weiteren Mitarbeitern in sogenannten ABM-Maßnahmen auf Zeit. Der bisherige Bauhofmitarbeiter Gerd Lerche plant für kommendes Jahr seinen Abschied aus dem Berufsleben, voraussichtlich im Mai.

Auch in anderen Orten wie zum Beispiel Niesky oder Horka wird die Einstellung eines neuen Bauhofmitarbeiters verknüpft mit der Bereitschaft, bei der Feuerwehr aktiven Dienst zu tun.

