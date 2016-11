Neuer Mann im Rathaus Der Ex-Abgeordnete Norbert Bläsner löst den Leiter des Hauptamts in Dürrröhrsdorf ab. Die Einarbeitung läuft.

Norbert Bläsner ist studierter Verwaltungswirt. Der 35-Jährige ist in Heidenau aufgewachsen, wo er bis heute lebt. © Daniel Förster

Der ehemalige FDP-Landtagsabgeordnete Norbert Bläsner hat seinen Dienst im Rathaus von Dürrröhrsdorf-Dittersbach angetreten. Seit Anfang November läuft die Einarbeitungsphase, ab 1. Dezember ist Bläsner als neuer Hauptamtsleiter unterschriftsberechtigt, wie Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) im Gemeinderat erklärte. Bläsner übernimmt den Job des langjährigen Haupt- und Bauamtsleiters der Gemeinde Dieter Sauer, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Norbert Bläsner stammt aus Heidenau und hat an der Verwaltungsfachhochschule in Meißen studiert. Im Jahr 2000 trat er in die FDP ein. Nach einer Anstellung im Kultusministerium des Freistaats arbeitete er ab 2004 für die Landtags-Fraktion der Liberalen. 2009 wurde er als Abgeordneter für die FDP in den Sächsischen Landtag gewählt, dem er bis zum Ausscheiden der FDP 2014 angehörte. Zuletzt arbeitet er als Hauptamtsleiter in der Gemeinde Thiendorf im Landkreis Meißen. Bläsner ist Kreisvorsitzender der FDP und sitzt für die Partei im Heidenauer Stadtrat.

zur Startseite