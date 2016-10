Neuer Leiter fürs Tharandter Bauamt Monatelang war der Posten im Rathaus der Forststadt unbesetzt. Nun ist ein Nachfolger für die vakante Stelle gefunden.

Noch mache ihm die Aufgabe Spaß, sagte Torsten Kropp scherzhaft vor einer Woche im Tharandter Stadtrat. Anfang dieses Monats hat der 48-Jährige aus Kurort Hartha sein neues Amt angetreten. Er ist nun als Amtsleiter für die Bautätigkeiten im Stadtgebiet zuständig.

Dabei bringt der gebürtige Dresdner eine ganze Menge Erfahrung mit. An der Technischen Universität Dresden studierte er Bauingenieurwesen und spezialisierte sich im Fachgebiet Wasserbau. Nach seinem Studium plante er Stahlbrücken und war im Maschinenbau tätig. Drei Jahre lang in Hessen, zuletzt bei der Landestalsperrenverwaltung des Freistaats. „Ich fühle mich mit meiner Familie hier sehr wohl“, sagte Kropp. Weniger Freude machten ihm in der letzten Zeit die langen Fahrtwege zur Arbeit. Als er sah, dass die Stelle des Bauamtsleiters in Tharandt ausgeschrieben war, zögerte er nicht lange.

Kropp ist auch begeisterter Handballspieler und ist als Mitglied bei der Sportgemeinschaft Kurort Hartha aktiv. Der Sport sei eine gute Abwechslung zur Arbeit.

Als neuer Baumastleiter kommt einiges auf Torsten Kropp zu. Er ist nicht nur für die Bauvorhaben der Stadtverwaltung, sondern auch für Grundstücksangelegenheiten und die Entwicklung der stadteigenen Immobilien und Grundstücke zuständig. Aufgrund der Entwicklung, die die Stadt Tharandt aktuell nimmt, was sich insbesondere an der anhaltend hohen Nachfrage nach Bauland von Privatleuten zeigt, wird auch die Entwicklung des neuen Flächennutzungsplanes, eine wichtige Rolle im Arbeitsfeld von Torsten Kropp einnehmen.

