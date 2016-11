Neuer Leer-Rhythmus irritiert Der Biomüll wird ab sofort wöchentlich abgeholt. Der Abfallkalender 2016 ist damit nicht mehr aktuell.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Seit Monatsanfang gibt es mehr Service für die Anwohner im Landkreis Meißen. Die Biotonnen werden ab sofort im Wochenrhythmus geleert, informiert der Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE). Trotzdem gibt es aktuell eine gewisse Verunsicherung bei manchen Verbrauchern, wie es vom Verband heißt. Der Grund: „Im Abfallkalender 2016 sind die zusätzlichen Termine nicht enthalten, da die Beschlussfassung für eine wöchentliche Leerung der Biotonnen beim damaligen Druck des Kalenders noch nicht abgeschlossen war.“

Die aktuellen wöchentlichen Leerungstermine seien komplett im Internet einsehbar, heißt es. Die Leerung an den zusätzlichen Terminen erfolgt an den gleichen Wochentagen wie bisher. Die Regeln zur Leerung in Verbindung mit Feiertagen haben sich nicht geändert. Derzeit liefert der ZAOE auf Bestellung auch neue braune Tonnen aus. Mehr als 50 000 solcher Tonnen sind bestellt worden. (SZ/per)

