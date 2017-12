Gut zu wissen Neuer Lebensmut dank Make-up und kleinen Schminktricks Das Brustzentrum Sebnitz veranstaltet erstmals ein Kosmetikseminar für Krebspatientinnen. Damit die Frauen sich in ihrer Haut besser fühlen.

Expertin Helga Micklich bereitet sich auf den ersten Kurs in der Sebnitzer Klinik vor – ein Kosmetikseminar für Krebspatientinnen des Brustzentrums. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Neuen Lebensmut geben und die Lebensqualität verbessern, das will ein neues Angebot des Sebnitzer Brustzentrums in der Sächsische-Schweiz-Klinik. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe, sich wohler fühlen durch gutes Aussehen“ geben geschulte Kosmetikerinnen Patienten des Brustzentrums Tipps, auf gekonnte Weise wieder Farbe ins Leben zu bringen.

Diese Seminare wurden von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei Life eingeführt. Und die sprach auch das Brustzentrum Sebnitz an. „Natürlich haben wir uns gleich dafür entschieden. Das Angebot ist für unsere Patientinnen im Brustzentrum wichtig“, sagt Klinik-Geschäftsführerin Tina Winkler. Die Frauen, die im Brustzentrum in Behandlung sind, werden zu den Kursen in die Sebnitzer Klinik eingeladen. Die sind kostenlos.

Die Idee bei dem Angebot ist einfach: Sich wohlfühlen stärkt das Selbstwertgefühl, und das wiederum fördert den Heilungsprozess und damit die Gesundheit.

Gerade in dem Prozess von Chemo- und Strahlentherapie ist das Schminken nicht ganz einfach. Deshalb baute Profi-Kosmetikerin Helga Micklich, die das Seminar am Montag hielt, zunächst einmal Kosmetikprodukte auf dem Tisch vor den Frauen auf. „Das alles sind hochwertige Produkte, die von den Herstellern gesponsert werden“, erklärt Helga Micklich. Die junge Frau ihr gegenüber hört aufmerksam zu und beginnt nach Anweisung, die Pflegecreme aufzutragen. „Mir ist das alles zu viel. Ich würde gern die Perücke abnehmen, wenn es nicht stört“, sagt sie und legt die langen braunen Haare hinter sich. Durch die Chemotherapie hat sie falst alle eigenen Haare verloren und den noch verbliebenen Teil abrasiert.

Schritt für Schritt wird sie an diesem Tag lernen, wie das Make-up aufgetragen werden kann, wo Puder wichtig ist und wo man es lieber lässt. Helga Micklich verrät aber auch einige Tricks und Kniffe, wie die Augen mittels Kajalstift größer und schöner gestaltet werden. Da Augenbrauen und Wimpern meist fehlen, sei es ganz besonders wichtig, die Augenpartie zu betonen, sagt die Expertin. Und natürlich gebe es auch einiges zu beachten, bedingt durch die Hautveränderungen während der Therapie. Deshalb sind Tipps von Experten in einer aufgeschlossenen Runde so wertvoll.

Zu Beginn erhielten die Teilnehmerinnen eine Tasche mit 13 Kosmetikprodukten, die sie im Seminar benutzen und anschließend mit nach Hause nehmen konnten. Sowohl die Seminarteilnahme als auch die Tasche sind kostenlos.

Die nächsten Termine für die Kosmetikseminare stehen bereits fest. So erhalten Patientinnen des Brustzentrums am 7. Februar und am 9. Mai wieder die Möglichkeit, das Kosmetikseminar in der Sebnitzer Klinik zu besuchen.

