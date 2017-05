Neuer Laden im alten Schlecker Aus der ehemaligen Drogerie am Markt wird ein Tierfachhandel. Ursprünglich wollte die Inhaberin allerdings nach Riesa.

Susanne Marx steckt mitten in den Vorbereitungen für die Eröffnung ihres Gröditzer Geschäfts. In dem Laden an der Marktstraße gab es lange Zeit Drogerieartikel zu kaufen, nun vor allem Futter für Haustiere wie Hunde und Katzen. © Klaus-Dieter Brühl

Hundefutter, Katzenbetten, Kaninchenheu. Alles ist schon da. Und trotzdem sind einige Regale im Laden von Susanne Marx noch leer. „Ich warte auf Ware“, sagt die 37-Jährige und schaut sich in ihrem Geschäft um. Demnächst will sie die Gröditzer Heimtierwelten eröffnen.

Tiere sind die große Leidenschaft von Susanne Marx. „Ich bin mit ihnen groß geworden“, erzählt die Riesaerin. „Mit Katzen, Hühnern, Enten.“ Heute nennt sie zwei Hunde und zwei Dutzend Vögel ihr Eigen. Mit dem Gedanken, aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen, habe sie schon länger gespielt, erzählt die gelernte Fleischfachverkäuferin und Altenpflegerin. Vor einigen Monaten sei der Entschluss gefallen, es tatsächlich zu versuchen.

Den Sprung in die Selbstständigkeit wagt die Canitzerin an der Gröditzer Marktstraße. Dort, wo sich bis zur Schlecker-Pleite 2012 eine Filiale der Drogeriekette befand. Nach dem kurzen Zwischenspiel eines Schlecker-Nachfolgers hatte der 200-Quadratmeter-Laden in den vergangenen vier Jahren leergestanden.

Dass Susanne Marx genau hier in die Selbstständigkeit startet, hat Gründe. Der anfängliche Plan, in Riesa als Franchise-Nehmer einer großen Tierbedarfs-Kette zu agieren, habe sich zerschlagen. „Von der Firma habe ich eine regelrechte Abfuhr bekommen. Der war Riesa zu klein.“ Außerdem, sagt Susanne Marx, sei die Konkurrenz in Riesa durch andere Händler groß. Rund um Gröditz sieht das ein wenig anders aus. Als ein Bekannter aus der Röderstadt sie auf die leer stehende Ex-Drogerie aufmerksam machte, zögerte Susanne Marx nicht lange und mietete sich ein.

Zwar führen auch die örtlichen Supermärkte Futter für Hunde und Katzen. Dessen Qualität findet Susanne Marx aber meist zweifelhaft. Sie setzt auf artgerechte Fütterungsmethoden wie Barf und auf hochwertige Nahrungsmittel. Und auf Produkte, die ohne Tierversuche auskommen. „Davon bin ich absoluter Gegner.“

Zum Ladensortiment gehört aber nicht nur Futter. Im Geschäft von Susanne Marx finden Tierfreunde vieles – von der Hundeleine bis zum Tränenfleck-Entferner, vom Halsband bis zum Trauerstein fürs Tiergrab. Nur lebendige Tiere gibt es nicht. „Die meisten könnte ich hier gar nicht artgerecht halten“, sagt Susanne Marx. Nur zwei chinesische Baumhörnchen werde es als Attraktion geben. Deren Käfig habe das Veterinäramt bereits inspiziert.

Künftig will die frisch gebackene Selbstständige täglich außer sonntags im Laden stehen. Anstrengend dürfte das werden. Aber das sei im alten Job auch nicht anders gewesen, so die verheiratete Frau, deren Mann oft auf Montage ist. Ein bisschen Bammel habe sie durchaus, sagt die Existenzgründerin. Doch ihr eigener Chef sein zu können und die Freude am Thema Tiere motivieren die Riesaerin.

Nachdem ein für April geplanter Start geplatzt war und der für den 1. Juni vorgesehene Eröffnungstermin nicht mehr zu halten ist, hat Susanne Marx jetzt den 10. Juni im Blick. Noch fehlt etwa der Internet-Anschluss für die Kasse oder der Fensterschmuck. Und eben die Lieferungen, mit denen die restlichen Regale befüllt werden sollen.

Regale übrigens, die wie das Gros der Ladeneinrichtung noch aus Schlecker-Zeiten stammen. Alles soll nun in den Besitz von Susanne Marx übergehen. Sie ist froh darüber, denn so muss sie das Interieur nicht selbst kaufen. Tausende Euro, die der Gründerin erspart bleiben. Eine Starthilfe, die Susanne Marx gut gebrauchen kann.

