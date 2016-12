Neuer Laden für Reinhardtsgrimma Der Erbgerichts-Verein hat einen Interessenten für die leerstehenden Räume im Erdgeschoss gefunden.

Ein Caterer interessiert sich für den leerstehenden Laden im Erbgericht Reinhardtsgrimma. © Egbert Kamprath

Seit über einem Jahr steht das Ladengeschäft im Erbgericht Reinhardtsgrimma leer. Nun hat der Erbgerichts-Verein einen ernsthaften Interessenten. Dieser will die Räume Anfang Mai übernehmen, sagte Vorstand Tino Mühlstädt auf Anfrage. Bei dem Interessenten handelt es sich um einen Caterer-Anbieter, der auf der Suche nach passenden Geschäftsräumen war. Die Räume im Erbgericht haben ihm gefallen, sagt Mühlstädt. Der Caterer, der zurzeit die Förderschulen in Reinhardtsgrimma und Reinholdshain mit Mittagessen versorgt, will in Grimme sein Angebot ausweiten. Er möchte Seniorenessen anbieten und auf Wunsch auch Firmen mit Mittagessen-Angeboten versorgen. Darüber hinaus will er einen kleinen Laden einrichten, in dem Waren des täglichen Bedarfs angeboten werden, sagt Mühlstädt.

Das Ladengeschäft im Erbgericht war im Zug der Gebäudesanierung entstanden. Kornelia Matzker eröffnete im Februar 2010 das erste Lebensmittelgeschäft. Um möglichst viele Kunden anzusprechen, bot sie nicht nur Bioprodukte und regionale Waren, sondern auch einen Imbiss und einen Bringeservice an. Zudem öffnete sie in einem Nebenraum ein Café. Doch auch das nützte nichts, Ende 2015 gab sie auf. Sie hatte zu wenig Kundschaft. Seither bemühte sich der Verein um einen Nachfolger.

