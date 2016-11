Neuer Laden an der Dresdner Straße Eine alteingesessene Freitaler Werbefirma probiert in zentraler Lage etwas Neues – und hofft nun auf das Weihnachtsgeschäft.

Der neue Laden an der Ecke Dresdner Straße/Gabelsbergerstraße. © SZ

Im vergangenen Jahr feierte das Freitaler Marketingunternehmen Werbe Rupprecht noch 25-jähriges Jubiläum. In diesem Jahr wagt die Firma etwas Neues. Am Dienstag eröffnete Chefin Sigrun Rupprecht gemeinsam mit Tochter Ricarda ein neues Ladengeschäft an der Ecke Dresdner Straße/Gabelsbergerstraße unweit des Rathauses Deuben. Die Idee dahinter: Die Unternehmer wollen das, was bislang vor allem für Geschäftskunden angeboten wurde, auch an Privatkunden verkaufen. Der Firmensitz auf der Güterbahnhofstraße war für diesen Plan zu abgelegen. Deswegen suchten die Rupprechts ein leerstehendes Geschäft in zentraler Lage und wurden in der Dresdner Straße 232 fündig. In den Räumen war auch bislang schon ein Werbegeschäft ansässig. Der Inhaber war aber vor einigen Monaten verstorben.

Der neue Laden ist so etwas wie ein Druck- und Geschenkeladen. Wer will, kann zum Beispiel ein digitales Foto auf eine Leinwand drucken und auf einen Rahmen ziehen lassen. Bedruckt werden auch T-Shirts, Hemden oder Kissen. In Holzbretter können per Laser Schriftzüge oder Wappen eingeritzt werden. Auch Gravuren in Pokale und die Produktion von Stempeln bieten die Rupprechts an. „Der Vorteil ist, dass wir alles selbst produzieren“, sagt Sigrun Rupprecht. Die meisten Bestellungen könnten dadurch noch am selben Tag fertig abgeholt werden.

Neu im Angebot haben die Unternehmen einen Kopierer und einen Kaffeeautomaten. Damit sollen auch die Schüler des nahen Gymnasiums angelockt werden.

Öffnungszeiten: werktags 9.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Di bis 18 Uhr, Fr nur bis 15.30 Uhr

