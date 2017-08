Neuer Lack für Löbaus Lampen Die Laternen am Promenadenring sollen wieder strahlen – und zwar untenrum an den Masten.

Maler Tobias Karl bringt den Rostschutzlack auf. © Markus van Appeldorn

Die Laternen am Löbauer Promenadenring sollen wieder strahlen – und zwar untenrum an den Masten. Die zeigten in der letzten Zeit starke Korrosions-Spuren. Deshalb ließen die Stadtwerke am Dienstag die ersten sieben der insgesamt neun Laternen vom Bernstädter Malerfachbetrieb Horn sandstrahlen.

Gleich im Anschluss bekamen die Masten einen Rostschutz-Anstrich. Drei weitere Farbschichten folgen. Am Ende werden die Masten anthrazitfarben sein. (SZ/mva)

zur Startseite