Neuer Kunstverein Der Alte hatte sich in diesem Jahr aufgelöst. Jetzt werden wieder Mitglieder gesucht.

Reinhard Zabka – hier mit Weinprinzessin Anna Braeunig. © Norbert Millauer

Radebeul. Am Freitag um 19 Uhr lädt der neue Radebeuler Kunstverein um 19 Uhr ins Lügenmuseum zu einer offenen Vereinsrunde ein, zu der auch Gäste willkommen sind. Der alte Kunstverein hat sich 2017 aufgelöst. Trotzdem sind alle Kunstinteressierten eingeladen, sich weiter für Kunst und Kultur in Radebeul zu engagieren, teilt Reinhard Zabka mit. Das sei im neuen Kunstverein mit dem Namen „Kunst der Lüge“ möglich. Der Verein fördert Kunst, Kultur und Denkmalpflege und setzt sich für ein kreatives Nutzungskonzept des Gasthofes Serkowitz ein. Er hat 40 Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Schichten und arbeitet generationsübergreifend auch mit Radebeuler Künstlern zusammen, so Zabka.

Gegründet wurde der Verein 2008 in Brandenburg und verlegte 2012 seinen Sitz nach Radebeul. Zabka: „Der Kunst der Lüge e.V. richtet sich an: Regionale Kulturszene, Studenten, Kultureinrichtungen und bindet engagiertes bürgerschaftliches Engagement, quasi als gesellschaftlicher Kitt um die auseinanderstrebende Kräfte zu verbinden und Energien umzuformen.“ Der Verein bietet einen Austausch mit zeitgenössischer Kunst an, außerdem Einladungen zu Kunstevents, gemeinsame Exkursionen zu Kunstprojekten oder Atelierbesuche. (SZ)

