Neuer Küchenchef im Schlosshotel Pillnitz Thorsten Bubolz tauschte den Herd des Lesage in der Gläsernen Manufaktur gegen den im Schlosspark-Restaurant.

Spitzenkoch Thorsten Bubolz ist der neue Chef am Herd im Schlosshotel Pillnitz. © Sven Ellger

Ein Minzblatt auf dem Dessert – das kommt bei Thorsten Bubolz nicht auf die Teller. „In irgendeinem Lehrbuch stand das mal und viele Köche drapieren seitdem allerlei Blättchen überall hin, das braucht doch kein Mensch.“ Der neue Küchenchef im Schlosshotel Pillnitz weiß genau, was er will. Und was eben nicht. Statt Minzblättchen auf der Mousse au Chocolat steht er für schnörkellose Küche, sagt er. Statt auf überladene Dekoration zu setzen, kocht er Spargel, wenn er wie jetzt Saison hat, und brät Rinderfilet aus der Region.

Seine Chefs – Georg, Veit und Patrick Zepp – die Geschäftsführer des Hotels, geben ihm viele Freiheiten in der Konzeption der Karte, berichtet der gebürtige Niedersachse. „Gastronomisch steht mir die Welt offen“. Es gibt mal Thunfisch-Tatar und mal Stubenküken. Ehrlichkeit ist ihm dabei wichtig. „Wenn ich Pasta mit Trüffel in die Karte schreibe, ist auch welcher drin. Nicht nur Öl mit Trüffelgeschmack“.

In Pillnitz kocht er für eine bunte Mischung aus Touristen und Fans der gehobenen Gastronomie. Das kennt er. Thorsten Bubolz ist kein Anfänger in der Branche. Bevor er im Januar seine Stelle in Pillnitz antrat, kochte er 15 Jahre lang im Restaurant Lesage in der Gläsernen Manufaktur. Das Lesage gehörte zum Kempinski. Mit dem Aus für die Phaeton-Produktion kam auch das Ende des Lesage an der Lennéstraße. Aus der Produktion der Volkswagen-Luxuskarosse wird nun der Bau des E-Golf, statt Thorsten Bubolz kocht Mario Pattis in der Gläsernen Manufaktur. Vor dem Lesage stand er unter anderem in Zürich und in Frankfurt am Main am Herd. Der 47-jährige Bubolz nutzte die Veränderung bei VW für einen Neustart in seinem beruflichen Leben. „Das war ein herber Einschnitt, den ich mir nicht ausgesucht habe, aber auch eine neue Chance“. Er las die Stellenanzeige vom Schlosshotel Pillnitz und bewarb sich direkt. Nach den ersten Gesprächen wurde er sich schnell einig mit den Inhabern des Hotels.

Gerade baut sich der Koch ein neues Team auf. Sechs Köche stehen mit ihm am Herd. Jeder hat seinen Bereich, das Anrichten auf dem Teller ist jedoch Chefsache. Um sich ein wenig heimischer zu fühlen, bringt jeder Mitarbeiter seinen eigenen Kaffeebecher von zu Hause mit. Mittags wird zusammen gegessen. Selbst gekocht aus der Küche natürlich.

Nachwuchssorgen kennt Thorsten Bubolz aber auch. Wie fast alle Restaurants in der Stadt. Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine Lehre als Koch oder brechen sie schnell wieder ab. Während 2007 noch 268 Jugendliche ihre Ausbildung zum Koch begannen, waren es 2016 nur noch 102. Nur 82 Prozent eines Jahrganges bestehen die Ausbildung, so Industrie- und Handelskammer-Sprecher Lars Fiehler.

„Wir müssen dringend Werbung machen, das zeigen meine Schülerzahlen“, betont auch Siri Leistner, selbst gelernte Köchin und Schulleiterin am Berufsschulzentrum für Gastgewerbe. Lernten bei ihr 2005 noch 2 500 Schüler, sind es heute nur 1 100. „Heute können Köche Popstars werden wie Jamie Oliver und Tim Mälzer. Doch in der Realität gibt es nicht so viel Glamour“. Arbeit am Wochenende und am Abend, 12-Stunden-Schichten und harte körperliche Arbeit – das schreckt den Nachwuchs ab, beobachtet Bubolz. Er selbst schaut die Koch-Shows im Fernsehen trotzdem gerne. „Das gibt mir immer einen Kreativitäts-Schub“, erzählt er. Genauso wie das soziale Foto-Netzwerk Instagram. Profiköche und Laien posten Bilder und Videos ihrer Gerichte, hier holt sich der Koch Ideen. Sein Sohn hat ihn darauf gebracht.

Thorsten Bubolz ist Vater von zwei Söhnen, 13 und 17 Jahre alt. „Mir ist es wichtig, dass sie kulinarisch viel probieren“. Die Kinderkarte im Restaurant hat der 47-Jährige seinen Söhnen gar nicht vorgelesen. Für sie gab es schon als Kinder Sushi oder Lammrücken – sie sollten alles probieren.

Im Pillnitzer Schloss-Restaurant gibt es eine Karte für die Kleinen. Darin finden sich die üblichen Klassiker wie Fischstäbchen oder Schnitzel, benannt nach Schweinchen Dick, Spongebob und Nils Holgerson. Viele Touristen bedeuten viele Gäste mit Kindern. Die Diskussion, ob der Nachwuchs an den Tisch eines Restaurants gehört, die jüngst der Japaner an der Frauenkirche anzettelte, kann Bubolz nicht nachvollziehen. „Kinder gehören dazu, ich erwarte von meinen Gästen aber Kompromissbereitschaft. Von denen mit, aber auch von denen ohne Kinder.“ Das es mal lauter wird, sei normal. Beim Nachwuchs, der über Bänke und Tische springt, wünscht er sich mahnende Worte der Eltern.

zur Startseite