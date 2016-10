Neuer Kripochef bei der Polizeidirektion Axel Teichmann leitete bisher das Fortbildungszentrum der sächsischen Polizei in Bautzen.

Kriminaldirektor Axel Teichmann (57) führt jetzt die Kriminalpolizeiinspektion der PD in Görlitz. © Polizei

Seit dem 1. Oktober führt Kriminaldirektor Axel Teichmann die Kriminalpolizeiinspektion (KPI) der Polizeidirektion Görlitz. Der 57-Jährige übernahm den Staffelstab vom Leitenden Kriminaldirektor Klaus Mehlberg, der seit März 2016 dem Führungsstab der Polizeidirektion vorsteht. Axel Teichmann leitete in den vergangenen Jahren das Fortbildungszentrum der sächsischen Polizei in Bautzen. In dieser Funktion vertrat er zudem den Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) zu Rothenburg.

Darüber hinaus war der erfahrene Kriminalist zehn Jahre im Innenministerium im Bereich Verbrechensbekämpfung tätig. Die Kriminalpolizeiinspektion umfasst 210 Mitarbeiter. (SZ)

