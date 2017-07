Neuer Kraftwerksblock in Turow wächst Gegenwärtig wird der Generator des Blocks errichtet. Wichtige Bauteile dafür wurden jetzt aus Japan nach Polen geschickt.

Kraftwerk Turow © Rafael Sampedro

Nach dreimonatiger Seereise sind jetzt der Stator (Teil eines Generators) und weitere Teile des neuen Kraftwerksblocks auf der Großbaustelle im polnischen Turow eingetroffen. Wie regionale Medien meldeten, hatte der Transport mit dem 320 Tonnen schweren Gerät am 20. April in Japan abgelegt und war am 20. Juni im polnischen Ostseehafen Gdynia (Gdingen) eingetroffen. Von dort aus erfolgte der Weitertransport per Bahn bis Bogatynia und weiter zur Großbaustelle, wo es auf dem dafür vorbereiteten Fundament abgesetzt wurde. Wie der Vorstandsvorsitzende der Gruppe für Bergbau und Konventionalenergie, Slawomir Zawada, sagte, verlief der Transport dank genauer Analysen sicher und ohne Beeinträchtigungen. Gegenwärtig würden beim Hersteller Hitachi, einem der Auftragnehmer der 4,5 Millionen Zloty (1,12 Millionen Euro) teuren Investition, weitere Elemente des 420 Tonnen schweren Generators vorbereitet und je nach Baufortschritt und Bedarf nach Polen versandt. Der neue energetische Block, dessen Kapazität mit 450 Megawatt angegeben ist, ersetzt die bereits abgeschalteten Blöcke 8, 9 und 10. Nach Inbetriebnahme von Block 11 – geplant ist der Zeitraum II. Quartal 2020 – soll die Kraftwerksleistung in Turow etwa 2 000 Megawatt betragen. (kpl)

zur Startseite