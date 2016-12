Neuer Königstein-Kalender Zum zweiten Mal hat Stadtarchivar Udo Kühn einen historischen Kalender gestaltet. Mit beeindruckenden Bildern.

Der Heimatkalender von Stadtarchivar Udo Kühn. © Repro: SZ

Zwölfmal Königstein, zwölfmal Geschichte – auch für das Jahr 2017 hat der ehrenamtliche Stadtarchivar Udo Kühn wieder einen historischen Kalender des „Städtgens Königsteins“ gestaltet. Es ist der zweite seiner Art. „Er ist vorwiegend für die Einwohner, aber auch für geschichtsinteressierte Touristen gedacht“, sagt der Autor. Der 52-jährige Lehrer und Kommunikationsfachwirt hat historische Fotos und sorgsam kolorierte Grafiken ausgesucht, die durchaus als Unikate durchgehen können. Die 13 Seiten des Kalenders geben Einsicht in die Geschichte des Städtchens, das im Jahre 1241 erstmals als „in lapide regis“ auf einer Urkunde auftauchte.

Das erste Kalenderblatt zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto des „von Lehrer Neumann in Halbestadt gebaute 1 000-Mark-Glückheimes“, das in längst vergangener Zeit unter dem Napoleonhaus stand. Der Besitzer mit beeindruckendem Bart posiert mit Ehefrau und fünf Kindern andächtig vor seinem Haus. Das Februar-Blatt ist eine Reproduktion eines Ölgemäldes, 1848 geschaffen vom renommierten Landschaftsmaler Christian Adolf Eltzner. Es gibt den Blick frei auf den alten Stadthafen am Elbbogen zwischen Festung und Lilienstein. Auf dem April-Blatt ist dann ein Zeitzeuge platziert, der den Lilienstein mit seinen Städten und Dörfern im Jahr 1756 dokumentiert. Die Landkarte zeigt, „wo die sächsischen Regimenter auf der Ebenheit vor den preußischen Truppen kapitulieren mussten“. Im Dezember warten Winterfreuden auf den Betrachter. Auf einem Privatfoto mit Pferd samt Schlitten ist zu lesen: „Gute Fahrt und alles Gute wünscht Tante Hertha aus Königstein.“

Auf den Rückseiten der Kalenderblätter hat Udo Kühn historische Geschichten platziert. So hat er unter anderem Texte von Harald Schurz abgedruckt, der als Bewahrer der heimischen Musikszene in die Annalen eingegangen ist. Im Artikel „Die Sangesbrüder der Sächsischen Schweiz“ kommen die heimischen Musik-Genies zu Ehren, die das musische Gewissen Königsteins prägten. Erzählt wird beispielsweise vom Orgelbauer Christian Frietzsche, der 1680 mit seiner Familie an der „grausamen Pest“ verstarb, oder dem Kreuzkantor Julius Otto, dem in der Pirnaer Straße ein Denkmal gesetzt wurde.

Udo Kühn verrät, dass der Kalender für das Jahr 2018 bereits in Arbeit ist. „Fotomaterial, auch aus privaten Alben, ist ausreichend vorhanden“, sagt er. Seit zwei Jahren kümmert er sich unterm Rathausdach ehrenamtlich ums Archiv der Stadt. Bis heute hat er an die 1 000 Datensätze digitalisiert.

Der Kalender ist für 10 Euro erhältlich in der Touristinfo Königstein, Pirnaer Str. 2, im Souvenirshop der Festung Königstein und im Nationalpark-Zentrum Bad Schandau.

