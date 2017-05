Neuer Kindergarten wächst in die Höhe Während an der Boderitzer Straße in Bannewitz Richtfest gefeiert wird, machen die Betreiber gedanklich schon den nächsten Schritt.

Zimmermeister René Donath, Hagen Gneuß von der Thüringer Sozialakademie und die zukünftige Kita-Leiterin Juliane Höhle (v. l.) haben am Mittwoch symbolisch den letzten Nagel in den Dachstuhl geschlagen. © K.-L. Oberthür

Die Birke auf dem Dachfirst passt mit ihren bunten Bändern, die fröhlich im Frühjahrswind flattern, optisch schon mal ganz gut: Denn das Haus, für das am Mittwochnachmittag an der Boderitzer Straße in Bannewitz Richtfest gefeiert wurde, ist der neue Kindergarten der Gemeinde. Hell, freundlich und bunt soll es aussehen, wenn Anfang September die ersten Knirpse kommen. Sieben Krippenkinder und acht Mädchen und Jungen im Kindergartenalter werden die Ersten sein, die hier einziehen.

Bis dahin gibt es für alle am Bau beteiligten Firmen noch ein anspruchsvolles Programm. Zwar stehen Rohbau und Dachstuhl, auch die ersten Installationsarbeiten im Inneren sind bereits erfolgt. Der Zeitplan aber sei noch straff, sagen die Architekten Ruth und Robert Bünemann aus Wismar.

Sie haben ein Gebäude entworfen, das aus zwei Häusern mit Satteldächern besteht. Dazwischen befindet sich ein moderner Verbindungsbau mit Glasfassaden, der ein großzügiges Treppenhaus mit Spielfluren bildet. Im Erdgeschoss werden in drei Gruppenzimmern die Kleinsten untergebracht, es entstehen 35 Krippenplätze. In der ersten Etage gibt es vier Spielzimmer für insgesamt 70 Kinder ab drei Jahren. Zudem können die Dachböden genutzt werden. „Unsere Erzieher haben dafür auch schon tolle Ideen“, sagt Hagen Gneuß, Regionalleiter der Thüringer Sozialakademie. Das Unternehmen aus Jena, das bereits acht Kindergärten in Dresden betreibt, ist auch Bauherr in Bannewitz. Die Gemeinde hätte das Zwei-Millionen-Euro-Vorhaben nicht so schnell finanzieren können und stellte daher das 3 200 Quadratmeter große Grundstück zur Verfügung.

Während nun der Innenausbau erfolgt, denken die Betreiber übers Konzept nach. Eines steht schon fest: Bannewitz’ neuer Kindergarten wird ein offenes Haus. So soll es keine festen Gruppen mit Gruppenzimmern geben. „Wir richten verschiedene Themenräume ein wie Atelier, Bau- und Konstruktionsraum, Bewegungsraum, Lese- und Schreibraum“, erläutert Gneuß. Die Kinder sollen sich dann frei im Haus bewegen und dort beschäftigen, wo sie Neugierde und Spiellust hintreiben.

Bannewitz braucht die neue Kita dringend. Direkt gegenüber dem Neubau entsteht ein großes Wohngebiet mit 60 Baugrundstücken. Die Erschließungsarbeiten haben begonnen, der Zuzug setzt spätestens im nächsten Jahr ein. Sollte er etwas höher ausfallen als geplant, ist das kein Problem: Die neue Kita ist im Dachgeschoss um weitere 45 Plätze erweiterbar.

