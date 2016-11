Neuer Kinderarzt in Görlitz Sören Schlichting eröffnet am Donnerstag seine Kinderarztpraxis in Rauschwalde. Für den Görlitzer ist es gleichzeitig der Beginn seiner Selbstständigkeit.

Bunt von der Wandbemalung bis zur Arbeitskleidung: Das ist Sören Schlichting und seinen Krankenschwestern Claudia Jackisch (links) und Doreen Werschke wichtig, wenn sie ab morgen junge Patienten begrüßen. © pawel sosnowski/80studio.net

Fast könnten Husten, Halsschmerzen und Fieber vergessen sein, so viel gibt es zu entdecken. Wer die neue Kinderarztpraxis von Sören Schlichting in Rauschwalde betritt, hat erst mal viel zu schauen. Kinder Silhouetten an den bunten Wänden des einen Wartezimmers, Eule, Bär und Eichhörnchen im Wald im zweiten. Hier, wo Kinder mit ihren Eltern ab Donnerstag Platz nehmen können, steht auch ein Pilzhaus, in das die jungen Patienten reinkrabbeln können.

Die Görlitzer Innenarchitektin Elke Mikonya hat sich die Gestaltung ausgedacht, die kranke Kinder so ein wenig von ihren Wehwehchen ablenken sollen. Die Farbenfreude setzt sich in den beiden Behandlungszimmern fort. Ballons und Flugzeuge an den Wänden und ein freundlicher Arzt in blauem Shirt, erwartet Kinder und Eltern hier. Es ist Sören Schlichting, 39 Jahre alt, selbst Vater von zwei kleinen Kindern. Nach Jahren im Städtischen Klinikum Görlitz und in der Uniklinik Greifswald wagt er nun den Schritt in die Selbstständigkeit. In Haus 3 des Rauschwalder Gesundheitszentrums auf der Friedrich-List-Straße teilt er sich mit Chirurg Slawomir Czekalowski eine Gemeinschaftspraxis. Trotzdem ist die Kinderarztpraxis mit 170 Quadratmetern vergleichsweise groß.

Bis zum vergangenen Wochenende wurde hier noch aufgebaut, geschraubt und angeschlossen. Den letzten Schliff bekamen die Räume durch Spielzeug, das Sören Schlichtings Frau besorgt hatte.

Eine stressige Zeit geht für die Familie nun zu Ende. Neben seiner Arbeit im Klinikum war der Arzt jeden Tag auf der Baustelle. Und jetzt ist er aufgeregt. „Es ist eine positive Ungewissheit“, so beschreibt er es. „Es ist nicht vorauszusehen, wie es losgehen wird. Und ich bin gespannt, was ich alles vergessen habe, obwohl man natürlich versucht hat, an alles zu denken.“ Genauso gespannt ist er auf die Patienten. Manche wird er vielleicht schon kennen. Viele Kinder hat er in den Jahren im Klinikum – wo er auch weiterhin noch Dienste übernehmen wird – behandelt. Manche schon, als sie noch winzig waren. Denn Schlichting ist auch Facharzt für Neonatologie, das heißt für Frühchen. Er würde Eltern von zu früh ins Leben gestarteten Babys auch in seiner Praxis gern begrüßen – in der Anfangszeit, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus.

Drei Schwestern werden ihm den Rücken freihalten: Claudia Jackisch, Doreen Werschke und Gabi Hoffmann. Sie bitten Eltern darum, möglichst gleich am Morgen anzurufen, wenn das Kind zum Arzt muss. Dann bekommen sie einen Termin für den laufenden Tag. So wolle man die Wartezeit optimieren. „Priorität haben natürlich die, denen es überhaupt nicht gut geht“, sagt Sören Schlichting.

Die Eröffnung seiner Praxis entspannt die Kinderarztsituation in der Stadt deutlich. Obwohl es auf dem Papier keinen Bedarf für eine weitere Praxis gab – für die Stadt sogar eine deutliche Überversorgung ausgewiesen ist – sah das in der Realität bislang deutlich anders aus. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen erkannte die angespannte Lage in Görlitz an und stimmte dem Antrag auf eine weitere Praxis aufgrund von Sonderbedarf zu.

