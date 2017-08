Neuer Kaufanreiz Nach gut zweiwöchigem Umbau ist am Mittwoch das Geschäft „la fleur“ in der Zittauer Frauenstraße wiedereröffnet worden. Es gibt einige Änderungen.

Carmen und Thomas Krusekopf im neugestalteten Geschäft La Fleur. © matthias weber

Zittau. Nach gut zweiwöchigem Umbau ist am Mittwoch das Geschäft „la fleur“ in der Zittauer Frauenstraße wiedereröffnet worden. Die Filiale der Hals-ueber-Krusekopf GmbH hat ein neues Licht- und Farbkonzept erhalten, wie Inhaber Thomas Krusekopf erklärt. Außerdem ist in eine neue Ausstattung investiert worden. Das sei elf Jahre nach der Eröffnung des Ladens notwendig, um den Kunden neue Kaufanreize zu bieten, so Krusekopf. Das Sortiment ist auch erweitert worden - gerade im Bereich Wohnkultur. Das Angebot an Blumen und Pflanzen bleibe aber so groß wie bisher, versichert der Unternehmer.

Ein besonderes Angebot ist die Fotobox, an der sich die Kunden Porträtfotos mit Grüßen ausdrucken oder übers Internet verschicken können. Die Fotobox wird auch vermietet. Krusekopf will mit der Filiale „la fleur“ neue Maßstäbe im Zittauer Einzelhandel setzen und zudem eine Brücke zwischen Online-Handel und stationärem Geschäft schlagen. Neben dem Online-Geschäft, in dem die Hals-ueber-Krusekopf GmbH bereits sehr aktiv ist, sei ein starker regionaler Einzelhandel wichtig, um die Leute in die Innenstadt zu locken, findet Krusekopf. (SZ/jl)

zur Startseite