Neuer Kassenautomat auf dem Basteiparkplatz Im vergangenen Jahr waren die Automaten mehrfach aufgebrochen worden. Jetzt funktioniert das Kassieren wieder.

Die Parkautomaten am Basteiparkplatz funktionieren wieder. © Foto: SZ/Dirk Zschiedrich

Auf dem Basteiparkplatz wurden die neuen Kassenautomaten in ein verschließbares Sicherheitsbauwerk eingefasst. Das berichtet Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). Die Automaten sind damit ab sofort wieder nutzbar. Die Arbeiten wurden am 7. März fertiggestellt, auch regionale Unternehmen waren beteiligt. Noch zu erledigen ist der Blitzschutzanschluss zwischen dem Automatenhäuschen und der Erdung. Die Abrechnung der Bauarbeiten ist laut Bürgermeister noch nicht vollständig abgeschlossen. Es wurden Kosten in Höhe von rund 26 000 Euro angenommen. Die Automaten waren in den vergangenen Jahren mehrmals aufgebrochen und der Inhalt entwendet worden. (kk)

