Neuer Kanal mit Platz für Starkregen Ende August soll die Kreuzung Moritzburger Straße/Salzstraße wieder offen sein. Freie Fahrt zum Spitzgrund gibt es aber nur für kurze Zeit.

Viel zu tun auf der Kreuzung Moritzburger Straße/Salzstraße in Coswig. Insgesamt sechs Bauleute der Coswiger Firma Lauber arbeiten auf der Baustelle. Die ist für Fußgänger und Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Wer trotzdem den Weg durch die Baustelle nimmt, ist nicht versichert, erinnert Bauleiter Markus Thalheim. © Arvid Müller

Sie ist immer noch gesperrt. Die sonst viel befahrene Moritzburger Straße in Coswig auf Höhe der Salzstraße. Ein Bagger rollt vorüber, ein Arbeiter verfestigt den Boden mit einem sogenannten Vibrationsstampfer. Seit Mitte April sind die Mitarbeiter der Coswiger Baufirma Lauber am Werk. In erster Linie, weil ein neuer Abwasserkanal verlegt werden muss. Etwa anderthalbmal so groß wie sein Vorgänger. Der es nicht mehr schaffte, bei extremen Starkniederschlägen all das Regenwasser abzuleiten, das dann schnell mal einen Rückstau verursachte.

Der neue Kanal, im Querschnitt ein auf der Spitze stehendes Ei, soll das künftig verhindern. Indem er im unteren, engeren Teil das Schmutzwasser transportiert, mit der nötigen Fließgeschwindigkeit. Und oben genug Platz bietet für jede Menge Regenwasser.

Die zu verlegenden 90 Meter Abwasserkanal sind bereits im Boden, schließen an das vor einiger Zeit gebaute Kanalstück bis zur Eisenbahnbrücke an. Lauber-Bauleiter Markus Thalheim und Jörg Morgenstern von der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Coswig mbH (WAB) sind zuversichtlich, dass sich die Plan-Bauzeiten halten lassen. Nicht nur die Anwohner, auch viele Autofahrer, die jetzt die Umleitung über die Hohensteinstraße fahren müssen, warten sehnlichst auf die Freigabe der Straße.

Ende August, nach dem Straßenbau, kann der Verkehr hier wieder rollen, sagt Bauleiter Thalheim. Trotz der Mehrarbeit. Denn die Stadtwerke Elbtal haben sich in das Vorhaben eingeklinkt, um gleich noch die Gasleitung zu erneuern. Auch sonst hält die Baustelle spezielle Herausforderungen parat. Ampelanlage und der verrohrte Rietzschkebach lassen den Bauleuten nur wenig Bewegungsfreiheit. Der Strom musste vorübergehend verlegt werden. Den alten Kanal habe man regelrecht rausoperieren müssen, sagt Markus Thalheim.

Über all dem Gewirr der Leitungen im Erdboden verläuft in einem großen Rohr die Rietzschke – bei Google auch als Lindenauer Bach bezeichnet – mit nur 50 Zentimetern Tiefe relativ dicht unter der Straße. Jörg Morgenstern zufolge wurde der Bach einst beim Bau der Leipziger und der Berliner Eisenbahnstrecke umverlegt. Läuft seitdem von der Neucoswiger Straße bis Sportzentrum Olympia über 2,5 Kilometer fast nur im Rohr, quer zum Hang, mit wenig Gefälle. Und obwohl er nur etwa drei Monate im Jahr richtig Wasser führt – auch jetzt liegt er quasi trocken, was dem Bau zugute kommt – drohen Überschwemmungen, sobald es mal richtig viel regnet, wie 2002 und 2013. Nicht zuletzt deshalb wird auf 30 Metern das Bachrohr erneuert, das auch das Regenwasser aus den Straßeneinläufen aufnimmt. So ein Rohr hält 60 bis 70 Jahre. Damit haben wir Sicherheit für die Straße, sagt Jörg Morgenstern. Weitere Arbeiten am Bach sollen in den nächsten Jahren folgen.

Neben dem Abwasser erneuert die Baufirma auf insgesamt 250 Metern die Trinkwasserleitung. Und es gibt dort, wo es notwendig ist, neue Hausanschlüsse, so der WAB-Chef. Auch mit dem Trinkwasser sind die Bauleute fast fertig. Die Arbeiten am Bach gehen ebenfalls dem Ende zu, am Gas wird noch gearbeitet. Die Kosten für die Kanalarbeiten und das Wiederherstellen der Straße belaufen sich der WAB zufolge auf rund 330 000 Euro.

Wer sich jetzt freut, dass die Moritzburger Straße bald wieder offen ist und das möglichst lange, der freut sich zu früh. Nächstes Jahr wird hier weitergearbeitet: Von der Salzstraße bis zum Kreisverkehr Weinböhlaer Straße. Und der Landkreis will im Spitzgrund bauen, oberhalb der Berliner Bahn. Deshalb ist die Kreuzung Salzstraße jetzt schon dran, sagt Jörg Morgenstern. Damit dann wenigstens die befahrbar ist.

zur Startseite