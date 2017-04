Neuer Jugendtreff in Stolpen Die ehemalige Bibliothek wird neu genutzt. Allerdings mangelt es noch an Möbeln.

© Symbolbild/Dirk Zschiedrich

Das Projekt Jugendland ist mit der mobilen Jugendarbeit in Stolpen aktiv. Mit dem Kinosommer, dem Jugendcafé im Gogelmoschhaus, der 48-Stunden-Aktion, Projekten an der Oberschule oder der Begleitung von Jugendklubs ist das Team in der ganzen Kommune tätig. Ab Mai wird es für Jugendliche in Stolpen nun einen festen Anlaufpunkt geben. Darüber informiert Franziska Wagler von Jugendland. Dieser befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten der Bibliothek Am Graben 7. Der Treff ist jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Jugendlichen können vorbeikommen, quatschen, spielen, lesen, kochen oder nach der Schule entspannen.

Für die Ausstattung dieser Räume ist die Mobile Jugendarbeit auf der Suche nach Sachspenden wie Möbeln und Küchenutensilien. Darüber hinaus wäre auch ein Tischkicker nicht schlecht. Vielleicht hat ja jemand noch ein gut erhaltenes Exemplar zu verkaufen oder zu verschenken. Der neue Jugendland-Treffpunkt wird am 2. Mai, 15 Uhr, eröffnet. Bis 19 Uhr sind Interessierte, Jugendliche wie Erwachsene eingeladen, sich umzusehen und bei Snacks und Getränken ins Gespräch zu kommen. Für Jugendliche wird es einige kleine Aktionen und Überraschungen geben.

Rückmeldungen für Kontakt zur Raumausstattung: Tel. 0173 1630229

