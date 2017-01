Neuer Jugendtreff in der Innenstadt Der „Speicher“ in der Bautzener Straße in Görlitz ist zweimal pro Woche geöffnet. Diesen Freitag rechnen die Betreiber mit vielen Gästen.

Spielkonsolen, zwei Tischkicker, gemütliche Sitzecken: Das ist der Jugendtreff „Speicher“ des A-Teams auf dem Gelände der Rabryka in der Bautzener Straße. © pawel sosnowski/80studio.net

Ein paar Jugendliche haben es sich mit Spielkonsolen auf den Sesseln und Couches gemütlich gemacht, die Blicke auf den großen Monitor gerichtet, der neben der alten Stehlampe flimmert. Andere stehen an einem der beiden Kicker und spielen Tischfußball. Hinten in der Ecke gibt es eine weitere Sitzgruppe, darüber leuchtet ein Lichtschlauch. An der Decke hängen noch die alten Lampen – echte Relikte aus DDR-Zeiten. Damals diente dieser Raum als Kantine für die Hefefabrik, die hier in der Bautzener Straße 32 ihr Domizil hatte.

„Die Deckenlampen sind leider nicht angeschlossen“, sagt Lukas Ebermann. Der 17-Jährige gehört zum A-Team, dass sich seit einigen Jahren in Görlitz für Jugendthemen einsetzt und dazu auch mit Bürgermeistern und Stadträten im Gespräch ist. Jetzt aber hat sich das A-Team eine zusätzliche Aufgabe gesucht. „Wir haben die alte Kantine als selbst verwalteten offenen Jugendtreff ausgebaut“, sagt Matthias Volke. Der 20-Jährige kommt wie Lukas Ebermann aus Kunnerwitz – und wollte einen festen Treffpunkt haben. Weil das Gebäude früher das Lager – der Speicher – der Hefefabrik war, haben sie den Jugendtreff „Speicher“ genannt. Ende November war die Eröffnung, seither ist immer donnerstags und freitags, 15 bis 19.30 Uhr, geöffnet.

Die Idee entstand schon vor anderthalb Jahren. Da hatte das A-Team erfahren, dass der Raum zur Verfügung steht. Dann sammelten sie erst einmal Ideen. Ein Platz zum Abhängen und Spielen sollte es werden, für Hausaufgaben, aber auch für Konzerte und andere Veranstaltungen. Letzteres hat die Stadt mit Verweis auf den Brandschutz und fehlende Fluchtwege untersagt. „Nicht so schlimm“, findet Lukas. Ein Raum zum Treffen war das Wichtigste. 13 Mitglieder des A-Teams, aktuell alle 17 bis 20 Jahre alt, haben ihn in Eigenregie hergerichtet, zunächst entrümpelt, dann Fußboden und Wände gestaltet und den Raum möbliert.

Gekostet hat das alles fast gar nichts. Vier Spielkonsolen bekamen sie von privat geschenkt, einen ausrangierten Kickertisch aus einer Schule, einen Zweiten über den Bürgerrat Innenstadt West. Auch die Möbel sind Privatspenden. Den Jugendlichen ist wichtig, dass der Raum nicht „fertig“ aussieht. „Wir wollen immer die Chance haben, etwas zu verändern“, sagt Lukas. So, wie der Raum jetzt aussieht, ist er zufrieden. „Aber ein Billard-Tisch wäre noch schön.“ Auch Matthias mag die Einrichtung, wie sie ist. Noch eine weitere Couch könnte ihm gefallen, „aber es ist auch gut, wenn der Raum nicht so zugestellt ist.“

Gedacht ist der Treff für alle 14- bis 21-jährigen Görlitzer. Sie können ihre Freizeit hier verbringen, Hausaufgaben machen, spielen oder einfach abhängen. Allerdings hat sich das Angebot noch nicht herumgesprochen. „Zur Eröffnung kamen über den Abend verteilt etwa 70 Gäste“, sagt Lukas. Später ist der Raum schon wiederholt vermietet worden – vor allem an Leute, die ihren 18. Geburtstag hier feiern wollten. An den meisten regulären Öffnungstagen aber bleibt das A-Team bisher noch unter sich.

Das soll sich jetzt ändern, sagt Robert Gröschel. Er ist beim Second-Attempt-Verein angestellt. Auch das A-Team läuft unter dem Dach des Vereins. Robert Gröschel ist zu den Öffnungszeiten als Ansprechpartner vor Ort. Und er will für mehr Bekanntheit sorgen. Demnächst soll es die ersten Flyer geben. Und für diesen Freitag, 18 Uhr, ist ein Twister-Turnier geplant. Bei diesem lustigen Gesellschaftsspiel geht es darum, auf einem Spielfeld mit bunten Punkten das Gleichgewicht zu halten. Künftig soll es dann jeden Monat eine Veranstaltung nach den Ideen der Jugendlichen geben.

