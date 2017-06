Neuer Jugendklub rückt näher Bautzens Jugendliche kämpfen für einen eigenen Treff in der Innenstadt. Ein wichtiger Punkt konnte jetzt geklärt werden.

In diesem Haus in Bautzen soll ein neuer Jugendklub entstehen. © Uwe Soeder

Die nächste Weiche für einen selbstverwalteten Jugendklub in der Spreestadt ist gestellt: Jungen und Mädchen der Jugendideenkonferenz (JIK) haben einen Trägerverein gefunden, der die Anmietung der Immobilie übernehmen wird. Wie Laura Ziegler vom Presseamt mitteilt, handelt es sich dabei um den sächsischen Landesverband des DJO - Deutsche Jugend in Europa.

Der DJO ist nach eigenen Aussagen ein überparteilicher und überkonfessioneller Jugendverband. Er hatte sich 1951 als „Deutsche Jugend des Ostens“ gegründet und half nach dem Zweiten Weltkrieg Kindern und Jugendlichen, die als Vertriebene und Flüchtlinge ihre Heimat verloren hatten, sich in die westdeutsche Gesellschaft einzuleben. Heute setzt sich die Organisation – ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe – für internationalen Austausch, kulturelle Bildung und Integrationsarbeit ein. Ein Schwerpunkt liegt im Einsatz für die sozialen, politischen und kulturellen Rechte von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. In Sachsen betreibt der DJO das Spukschloss Bahratal in der Sächsischen Schweiz als Jugendbildungsstätte.

Um Unterstützung geworben

Der DJO wird nun mit der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft über die Anmietung eines geeigneten Objektes verhandeln. Im Gespräch ist ein leeres Ladenlokal in der Kurt-Pchalek-Straße.

In den vergangenen Wochen hatten Jungen und Mädchen der JIK mit Unterschriftenlisten um Unterstützung für den Treff geworben. 350 Unterschriften von Bürgern, die das Projekt befürworten, wurden im Rahmen der dritten großen Jugendideenkonferenz am Dienstag im Steinhaus dem Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) überreicht. Der OB ist selbst ein Befürworter des Treffs, auch Mitglieder des Bautzens Lions Clubs und die Geschäftsführerin Kirsten Schönherr von der BWB, die zur Ideenkonferenz vor Ort waren, sind dem Projekt gegenüber aufgeschlossen.

Ein selbstverwalteter Jugendklub gewährt Jungen und Mädchen mehr Freiheiten als die festen Strukturen von Jugendhäusern. Unter anderem müssen die Jugendlichen selbst ihre Hausregeln aufstellen und darauf achten, dass sie eingehalten werden. Auch bei der Finanzierung müssen sie sich selbst kümmern. Hilfestellung geben den jungen Leuten die Streetworker, die Bautzen seit diesem Jahr hat. (SZ/ma)

