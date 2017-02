Neuer Imagefilm für Pirna geplant Die Stadtmarketing-Fachleute wollen 2017 viel Reklame für Pirna machen. Gleich mehrere Projekte werden vorbereitet.

Pirna. Pirnas Stadtmarketing-Experten konzentrieren sich bei der Arbeit in diesem Jahr schwerpunktmäßig darauf, für das Image der Stadt zu werben. Laut Robert Böhme, Projektleiter Stadtmarketing bei der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEP), soll damit erreicht werden, dass Pirna nach außen besser wahrgenommen wird und sich verstärkt Touristen für die Stadt interessieren. Um zusätzliche Reklame zu machen, arbeiten die Fachleute gleich an mehreren Projekten. So erschien unlängst eine Broschüre mit dem Titel „Sandstein voller Leben“, in der in zehn Geschichten erzählt wird, wie Sandstein und Leben in Pirna miteinander verbunden sind.

Die Broschüre gibt es unter anderem im Bürgerbüro, sie liegt auch in den Touristinfos anderer Gemeinden aus. Im März erscheint zudem ein neuer Stadtplan für Kinder. Darüber hinaus wollen die Stadtmarketing-Leute einen Imagefilm drehen, der aus einzelnen kurzen Spots besteht, die auch im Internet gut laufen können. Die einzelnen Filmchen sind auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten – beispielsweise für Unternehmer, Touristen, Familien und Senioren. Die Dreharbeiten sollen laut Böhme im Mai oder Juni beginnen.

