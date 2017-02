Neuer Hort für Copitzer Kinder Pirnas Stadtentwickler dürfen jetzt die Einrichtung bauen. Doch die Terminkette ist verdammt knapp kalkuliert.

Im Juni vergangenen Jahres protestierten Grundschüler, Hortkinder, Eltern, Mitglieder vom Förderverein, Lehrer und Hortnerinnen der Diesterweg-Grundschule Pirna-Copitz gegen unhaltbare Schul- und Lernbedingungen an der Diesterweg-Grundschule in Pirna–Copitz. © Achivfoto: Daniel Förster

Der Hortbetreiber-Verein „Die Schlaufüchse“ wird in Kürze ein neues Hortgebäude mit 185 Plätzen in Copitz bekommen. Unklar ist aber noch, ob die neue Einrichtung zum Schuljahresstart 2017/2018 fertig wird. Pirnas Stadträte gaben auf einer Sondersitzung am Dienstagabend grünes Licht dafür, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) das Haus für die nachmittägliche Betreuung von Schülern bauen darf. Entstehen soll das Gebäude in Modulbauweise auf dem Grundstück der früheren Haußner-Schule an der Schillerstraße. Nach derzeitigen Plänen soll der Hort zum Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb gehen. Die Kosten werden auf zweieinhalb bis drei Millionen Euro geschätzt.

Das Gebäude soll helfen, die Platznot an der Copitzer Diesterweg-Grundschule zu lindern. Derzeit nutzen Hort und Bildungsstätte einige Teile der Schule gemeinsam, aufgrund des hohen Schüleraufkommens müssen Räume doppelt belegt werden – sowohl als Unterrichts- als auch als Hortzimmer. Als Bauherr des neuen Hortes fungiert die SEP, die das Haus an die Stadt vermietet. Die Schlaufüchse mieten es dann wiederum von der Stadt.

Schnelle Genehmigung

Zweifler meldeten unterdessen Bedenken an, ob die SEP überhaupt in der Lage sei, ein so gewaltiges Bauprojekt zu stemmen. Laut SEP-Geschäftsführer Christian Flörke sei die städtische Tochtergesellschaft sehr wohl schlagkräftig genug, das Vorhaben zu bewältigen. Der Projektverantwortliche Uwe Schädlich habe schon mehrere Vorhaben dieser Größenordnung betreut. Auch hätten SEP und das Pirnaer Architekturbüro Wurm schon eine Reihe von Planungsgrundlagen erarbeitet, um mit dem Bau rasch beginnen zu können.

Allerdings ist fraglich, ob der Hortbetrieb zu Beginn des neuen Schuljahres starten kann. Sowohl Stadt als auch SEP halten zunächst an diesem Termin fest. Gleichwohl könnte sich das Bauende um ein, zwei Monate hinausschieben, weil noch eine Menge Vorarbeiten zu erledigen sind. Laut Flörke müssen beispielsweise Medien verlegt, Stellplätze und Straße gebaut sowie die Bodenplatte gefertigt werden. Zwar habe es schon Gespräche mit der Stadt gegeben, dass die Baugenehmigung recht schnell erteilt werden kann. Baustart und Ende hingen allerdings auch davon ab, wie schnell die Anbieter von Hort-Modulen die Bauelemente dann auch liefern können.

Trotz eines möglichen Bauverzugs zeigte sich der Schlaufüchse-Vereinschef Uwe Lehnert erleichtert angesichts der Entscheidung für den Hortneubau. „Wir schauen jetzt optimistisch in die Zukunft und sind sehr froh, dass wir das Raumkonzept bekommen, was wir uns gewünscht haben, weil wir von Anfang an mitgestalten konnten“, sagt er.

zur Startseite