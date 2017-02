Neuer Hilfstransport für Ostukraine Ein Seifhennersdorfer Verein sammelt Sachspenden für Heime im Krisengebiet Ostukraine. Die sollen traumatisierte Kinder bekommen.

Die Kinder im Krisengebiet in der Ostukraine haben viel durchgemacht. Sie freuen sich schon über Kleinigkeiten. © Noßmann

Jürgen und Renate Noßmann sind bald am Packen. Im April wollen die Seifhennersdorfer wieder in die Ukraine. Das dritte Jahr fahren sie nun schon dorthin. Auch diesmal wird’s keine Urlaubsreise. Es ist eine Hilfsaktion, die sie zweimal im Jahr mit ihrem Verein „Hilfe für Kinder in Not“ starten. Noßmanns haben diesen mit weiteren Mitstreitern im April 2015 gegründet. Viele Jahre vorher waren sie schon im Tschernobylverein in Seifhennersdorf aktiv. Aber Hilfe wird in vielen Regionen gebraucht. Auch im Kriegsgebiet in der Ostukraine.

„Wir fahren dort in die graue Zone. Das ist ziemlich nah an der Front“, schildert Jürgen Noßmann. Viele traumatisierte Kinder gibt es dort durch den Krieg. Zwei Kinderheime und ein Heim für Behinderte unterstützt der Seifhennersdorfer Verein nun schon seit 2015. „Unser neuestes Hilfsprojekt ist für Kinder in einem Tuberkulose-Sanatorium“, berichtet der 66-Jährige.

Das Gebäude in Saporischschja hatte massive Unwetterschäden. Deswegen musste die Einrichtung komplett geräumt werden. Nachdem die Schäden behoben wurden, soll es nun wieder neu eingerichtet werden. „Deswegen suchen wir unter anderem zwei noch gut erhaltene Nähmaschinen“, sagt Renate Noßmann. Denn das Personal und die Helfer vor Ort wollen, um Kosten zu sparen, viel selber nähen. Gebraucht wird natürlich noch viel mehr.

Im Herbst vergangenen Jahres hat der Seifhennersdorfer Verein „Hilfe für Kinder in Not“ Hilfsgüter mit einem Gewicht von insgesamt 880 Kilogramm mit ins Krisengebiet in die Ostukraine genommen. Mit über 100 Bananenkisten und einigen Koffern ist ihr Fahrzeug samt einem großen Anhänger gefüllt gewesen. Den Anhänger stellt ihnen ein Zittauer Baumarkt zur Verfügung.

Für ihre nächste Ukraine-Aktion im April sammeln Jürgen und Renate Noßmann nun wieder Hilfsgüter aller Art. Für das Einrichten des Tuberkulose-Sanatoriums in Saporischschja wird vieles gebraucht. Dazu gehören Nähgarn, Wolle, Stoffe, aus denen man beispielsweise Bettwäsche nähen kann und natürlich gut erhaltene Kinderbekleidung in allen Größen sowie Wolldecken, Bettwäsche und Schuhe für Kinder und Erwachsene.

Aber auch Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Waschpulver, Handtücher, Spielsachen, Schul- und Bastelmaterial bis hin zu Süßigkeiten werden gebraucht. Selbst kleinere medizinische Instrumente und Materialien zur Wundversorgung für Verwundete nimmt der Verein an. Sollte das Verfallsdatum des Sanitätskastens im Auto abgelaufen, aber noch die Verpackung intakt sein, wären Noßmanns froh, wenn die Binden und Pflaster nicht im Müll, sondern bei ihnen landen. „Wir bitten aber darum, dass die Sachspenden in gutem Zustand sind“, sagt Renate Noßmann.

Wer etwas spenden will, kann sich telefonisch ( 03586 3690922) bei Noßmanns melden. „Wir holen die Waren auch nach Vereinbarung ab“, erzählen sie. Und da sie die Reise selbst finanzieren, freuen sie sich auch auf Geldspenden. Da der Verein Spenden über das gesamte Jahr hindurch sammeln will, sucht er zudem einen kostenlosen Raum zum Lagern. „Wir brauchen keinen Strom im Raum, er muss nur trocken sein“, schildert Jürgen Noßmann. Im April würden sie jetzt gern wieder über 800 Kilogramm Hilfsgüter mitnehmen. Aber dafür fehlt noch einiges.

Wer den Verein unterstützen möchte, kann das über dessen Spendenkonto bei der Volksbank Löbau-Zittau tun: Verwendungszweck: humanitäre Hilfe; IBAN DE92855901004561277805, BIC GENODEF1NGS

