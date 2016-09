Neuer Hightech-Blitzer in Ottendorf-Okrilla

An der B 97 in Ottendorf-Okrilla steht ein neuer Blitzer. © René Plaul

Dass an der B 97 in Ottendorf Hightech am Straßenrand steht, dürfte wohl nur die wenigsten Autofahrer tatsächlich begeistern. Egal, wie Technik interessiert sie sind. Die Rede ist vom neuen Blitzer. Wer aus der Laußnitzer Heide kommend in den Ort einrollt, sollte dringend aufs Tempo achten. Denn nicht weit vom Ortseingang entfernt wartet am rechten Fahrbahnrand ein schwarz-weißer, stangenförmiger „Geschwindigkeits-Prüfer“. Der kann dabei in beide Richtungen blitzen. Notwendig sei das Ganze in jedem Fall, heißt es dazu. Denn nicht jeder halte sich hier im Ort ans vorgeschriebene Tempo 50 – das hatten regelmäßige Blitzeinsätze immer wieder gezeigt. Wobei das ebenfalls für die Strecke in der Laußnitzer Heide gilt. Auch hier werden regelmäßig Raser sozusagen aus dem Verkehr gezogen – und das auf einer kurvenreichen Strecke, die eigentlich nicht wirklich fürs Rasen gemacht ist. (szo)

