Neuer Hausarzt in Döbeln Ost Dr. Christian Weber behandelt die Patienten im Versorgungszentrum der Helios-Klinik.

Dr. Christian Weber arbeitet als Allgemeinmediziner im Medizinischen Versorgungszentrum. © André Braun

Der 37 Jahre alte Allgemeinmediziner Dr. Christian Weber hat das Medizinische Versorgungszentrum der Helios-Klinik Leisnig an der Unnaer Straße übernommen. Nach Studium und vier Jahren klinischer Ausbildung in Merseburg war Weber als einer von mehreren Ärzten in einer Praxis angestellt. „Ich wollte selbstständiger arbeiten“, sagte Weber. Das kann er jetzt. Von Montag bis Freitag behandelt er, unterstützt von zwei Mitarbeiterinnen, die Patienten in der Praxis. Nur am Donnerstagvormittag wird er von einer Kollegin vertreten – dann ist Weber unterwegs zu Hausbesuchen.

Mit der Übernahme der Praxis zieht jetzt auch wieder mehr Kontinuität für die Patienten ein. Nachdem der Mediziner Támas Bánfi Ende April die Praxis verlassen hatte, wurde mit einem Vertretungsarzt und andere Ärzte von Helios die Übergangszeit bei eingeschränkten Sprechzeiten überbrückt.

Dr. Weber bietet in der Praxis über der Apotheke zum Riesenstiefel alle Leistungen der hausärztlichen Versorgung an. Darüber hinaus macht er eine Weiterbildung im Bereich der sogenannten Manuellen Medizin. Damit werden ab nächstem Jahr Störungen des Bewegungsapparats behandelt. Solche Störungen können ertastet werden, sagte Weber.

Der Allgemeinmediziner stammt aus der Niederlausitz und lebt mit seiner Familie in Leipzig. Wenn er keine Patienten behandelt, ist Weber gern mit seinem Rennrad unterwegs oder geht wandern. Oder er werkelt an seinem Wochenendhaus, das er gerade ausbaut.

zur Startseite