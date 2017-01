Neuer Handlauf für Geländer Der Ortschaftsrat Altendorf hat noch Geld übrig. Damit es nicht verfällt, wird nun gebaut.

In dem Fonds des Altendorfer Ortschaftsrates ist noch etwas Geld übrig. Das muss verbraucht werden, sonst verfallen die Mittel. Ortsvorsteher Jürgen Rämisch hatte bereits im letzten Jahr einige Vorschläge gesammelt, die noch umgesetzt werden könnten. Dazu gehört unter anderem das Geländer für den Weg vom Hegebusch zur Unteren Dorfstraße. Das Material soll aus dem Fonds bezahlt werden. Angebote hat sich der Ortschaftsrat bereits eingeholt. Die Arbeiten erledigen die Altendorfer selbst zum Frühjahrsputz im kommenden Jahr. Geplant ist erst einmal nur die rechte Seite des Geländers. Sollte noch Geld übrig sein, will sich der Ortschaftsrat auch die linke Seite des Handlaufes vornehmen. Denn die werde auch nicht mehr lange halten, wurde bereits festgestellt. Kostenschätzungen liegen bereits vor. Ob dann noch Geld für ein weiteres Vorhaben übrigbleibt, ist fraglich. Allerdings steht das auch mit ganz oben auf der Wunschliste. Es handelt sich um ihre auf Holztafeln handgemalten Wanderkarten. Auf diese waren die Altendorfer bislang stolz, wurden von Touristen dafür gelobt. Doch inzwischen sind die Tafeln in die Jahre gekommen. Die Farbe ist verblasst und kaum noch zu erkennen. Ortsvorsteher Jürgen Rämisch regte nun an, die Tafeln erneuern zu lassen. Allerdings gibt es derzeit noch keine Lösung für das Wie. Immerhin müssten die Karten von Hand nachgezeichnet werden. (SZ/aw)

