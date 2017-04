Neuer Großenhainer Zehner Die dritte Auflage mit neuem Motiv ist erschienen. Die ersten Exemplare gibt es am Freitag zur Einkaufsnacht.

Neues Zahlungsmittel mit Schloss.

Ende vorigen Jahres war der Großenhainer Zehner alle. Das beliebte Zahlungsmittel für zehn Euro, das zum Einkauf in den Mitgliedsgeschäften von Großenhain aktiv dient, war in zweiter Auflage ausverkauft. Er war mit 1000 Stück zur 800-Jahrfeier 2005 erschienen, die erste Auflage wurde schon 1999 von der Fördergemeinschaft herausgegeben. Nun ist also die dritte Auflage entstanden, die dieses Mal als Motiv das Großenhainer Schloss zeigt. Vorher waren es das Rathaus bzw. der Dianabrunnen. Verkauft werden die neuen Großenhainer Zehner nun erstmals zur heutigen Einkaufsnacht, und zwar bei Sport Ruscher, im Kaufhaus Quaas, bei Good looking Kaube Moden sowie im Uhren- und Schmuckgeschäft Majok. Mit Geschenkkarte kosten sie übrigens zwölf Euro und können dann auch als Gutschein weitergegeben werden. Übrigens: Die Großenhainer Zehner von 2005 sind nach wie vor gültig, die von 1999 leider nicht mehr.

