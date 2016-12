Neuer Glanz für Winzerhof In das Hotel und Restaurant Goldenes Fass wurden bisher 1,5 Millionen Euro investiert.

Gaststätte und Hotel in einem ehemaligen Winzerhof – das „Goldene Fass“ in der Vorbrücker Straße. © PR

In das Hofensemble in der Vorbrücker Straße 1, das das Hotel und Restaurant Goldenes Fass beherbergt, ist zwischen 2014 und 2016 unter Berücksichtigung zahlreicher Denkmalschutzauflagen umgebaut worden. Nun stehen hie 23 Zimmer und Suiten zur Verfügung. Hinzu kommt die erst kürzlich eröffnete „Ausspanne“ – ein kleiner Wellnessbereich.

Insgesamt haben der Besitzer Sebastian Günther und seine Partnerin Carola seit 2004 damit 1,5 Millionen Euro in die Sanierung des einstigen Winzerhofs mit seiner fast 300 Jahre alten Geschichte investiert., teile das Online-Portal touristiklounge.de mit. Der Hof befindet sich seit 100 Jahren im Familienbesitz der Günthers.

Sebastian Günther hat u. a. Erfahrungen im Gastgewerbe als Veranstaltungsleiter für den Lufthansa Party Service und den Käfer Party Service München gesammelt und war Oberkellner im privaten Dienst von Sultan Qabus ibn Said von Oman in seinen Sommerresidenzen in Garmisch-Partenkirchen, Fontainebleau und Sharm el Sheikh. Partnerin Carola hat Restaurantfachfrau gelernt und war zuvor in der Eismanufaktur ihrer Eltern in der sächsischen Landeshauptstadt verantwortlich tätig. (SZ)

