Neuer Gewerbestandort soll an B 175 entstehen Die Räte stimmen der Aufstellung eines Planes für das Areal des ehemaligen Asphaltmischwerkes zu – unter einer Bedingung.

Blick auf das Areal des ehemaligen Asphaltmischwerkes in Steina. Das etwa drei Hektar große Areal soll jetzt als Gewerbestandort ausgewiesen werden. © Dietmar Thomas

Das Areal des ehemaligen Mischwerkes an der B 175 ist voll erschlossen und hat eine günstige Verkehrsanbindung – das sind die besten Voraussetzungen, um neues Gewerbe anzusiedeln. Notwendig dafür ist zunächst die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes, der 1993 in Kraft getreten ist, sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Steina“. Dem stimmten die Stadträte zur Sitzung zu – allerdings mit der Maßgabe für ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, welches Gewerbe sich ansiedelt.

„Wir müssen ausschließen, dass sich ein Abbaugebiet entwickelt“, so Stadtrat Sören Lungwitz (FW). Bisher gebe es noch kein konkretes Vorhaben, versicherte Bauamtsleiter Ronald Fischer. Welches Gewerbe sich auf dem Areal ansiedle, sei völlig offen. Auf die Stadt kommen weder Planungs- noch Erschließungskosten zu. Bei ihr laufen lediglich die Fäden für die Aufstellung des B-Planes zusammen und sie übernimmt zum Beispiel die Anfragen an die Träger öffentlicher Belange, die in ein solches Verfahren einbezogen werden.

Gibt es eine grundsätzliche Zustimmung, kann dem B-Plan zugestimmt werden. Die endgültige Entscheidung treffen das Landratsamt Mittelsachsen sowie die Raumordnungsbehörde der Landesdirektion Sachsen. Die Kosten übernimmt der Eigentümer der Fläche, die Basalt-Actien-Gesellschaft. „Der Eigentümer ist daran interessiert, die Fläche einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Wir als Gemeinde sollten das unterstützen“, so der Bauamtsleiter. Der Aufstellungsbeschluss sei ein Bekenntnis der Stadt, dieses Vorhaben, vorbehaltlich der Ansiedlung, zu begleiten.

„Lange Zeit war es ruhig um das Areal des ehemaligen Asphaltmischwerkes, das im Jahr 2005 zurückgebaut worden ist. Es gab keinen Bedarf mehr“, so Ronald Fischer zur Ratssitzung. Als der Vorhabens- und Erschließungsplan „Asphaltmischanlage, Stadt Hartha, Ortsteil Steina“ genehmigt worden sei, habe es auch Verfahrensfehler gegeben. Deshalb und wegen der Nutzungsaufgabe hätte die Stadt den bisher bestehenden Vorhaben- und Erschließungsplan aufheben müssen. Weil für das gleiche Gebiet nun ein B-Plan aufgestellt werden soll, wird das Aufhebungsverfahren parallel vorgenommen.

Bauantrag 2006 abgelehnt

Dem Landratsamt lag im Mai 2006 ein Antrag vor, wonach an der B 175 wieder eine Asphaltmischanlage aufgebaut werden sollte. Den Bauantrag hatte der damals neue Eigentümer des Geländes gestellt, auf dem bis 2005 noch eine Asphaltmischanlage gestanden hatte. Diese wurde vom damaligen Eigentümer, den Norddeutschen Mischwerken, im Sommer 2004 still gelegt und schließlich demontiert.

Der Stadt Hartha war die Anlage schon lange ein Dorn im Auge. Die Planungshoheit lag jedoch beim Bau Anfang der 1990er Jahre noch bei der damals eigenständigen Gemeinde Steina. „Mit dem Bau an der Bundesstraße wollten wir erreichen, dass die von der Anlage ausgehende Umweltbelastung aus dem Ort verbannt wird“, erklärte Stadtrat Harry Goldammer damals. Während Hartha Anfang der 1990er Jahre keine Widerspruchsmöglichkeit hatte, gab es diese wegen des Eigentümerwechsels. Und von dieser Möglichkeit machte die Stadt dann auch Gebrauch. Aus diesem Grund stimmte der Rat im Mai 2006 einer Stellungnahme zu, in der der Wiederaufbau einer Asphaltmischanlage abgelehnt wurde. (mit eg)

